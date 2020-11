Biojätteen käsittelymaksuihin esitetään alennusta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta esittää biojätteen käsittelymaksun alentamista. Lisäksi ensi vuoden taksaluonnoksessa esitetään polttokelpoisen jätteen käsittelymaksun säilymistä ennallaan alkuvuodesta.

Ehdotus biojätteen käsittelymaksuksi on 51 euroa per tonni, kun se tällä hetkellä on 80 euroa per tonni. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tämä tarkoittaa biojätteen 140 litran astian tyhjennysmaksun alenemista 1,26 eurolla ja 240 litran astian tyhjennysmaksun alenemista 2,35 eurolla. Syväkeräysastiat punnitaan tyhjennettäessä ja käsittelymaksu kullekin tyhjennyskerralle määrätään painon mukaan.

Biojätteen käsittelymaksun alentamisella pyritään tehostamaan biojätteen keräystä. Maksun alentaminen on mahdollista, sillä viime kesänä tehty onnistunut biojätteen hyödyntämiskilpailutus alensi biojätteen käsittelykustannuksia. Lisäksi polttokelpoisen jätteen käsittelyn kustannusten odotetaan pienentyvän merkittävästi ensi vuoden aikana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Polttokelpoisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn maksu on tällä hetkellä 160 euroa per tonni. Maksua varaudutaan tarkistamaan ensi vuoden aikana, sillä Salon Korvenmäkeen valmistuvan ekovoimalaitoksen odotetaan laskevan polttokelpoisen jätteen käsittelykustannuksia ensi vuoden aikana. Aiemmin jätettä on jouduttu paikallisen käsittelyratkaisun puuttuessa kuljettamaan muihin kotimaisiin sekä ulkomaisiin voimalaitoksiin.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuljetusmaksuihin esitetään pieniä tarkistuksia kuljetusurakoissa tapahtuneiden muutosten perusteella.

Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut tarkistetaan muuttuneen kustannustason mukaan. Lisäksi Lounais-Suomen alueen lietteen käsittelymaksuihin on valmisteltu Salon kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n aloitteesta uusi maksuluokka umpisäiliöjätevedelle. Sillä tarkoitetaan lietettä, joka on peräisin umpisäiliöstä, johon johdetaan kaikki kiinteistön jätevedet tai pelkät pesuvedet. Usein kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön vesiensuojelullisesti kaikkein herkimmillä alueilla. Lietteen vastaanottomaksut ehdotetaan tulevan voimaan 1. maaliskuuta alkaen.

Ehdotettuihin taksamuutoksiin voi jättää kirjallisia mielipiteitä tai kommentteja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle 3.–17.11.2020.

Jätetaksa koskee Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueen kuntia: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta käsittelee jätetaksoja 19. marraskuuta.