Koronapandemiaryhmä: Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset etäopetukseen mahdollisimman pian – lukioissa vähemmän tartuntoja

Koronapandemia on kiihtynyt alueella nopeasti, tiedottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tämän vuoksi alueellinen koronaryhmä suosittaa toisen asteen ammatillisten oppilaitosten siirtyvän etäopetukseen. Tällä hetkellä koronavirus leviää varsinkin omasta perhepiiristä sekä toisen asteen oppilaitoksista.

Varsinais-Suomen koronaryhmä suosittaakin, että toisen asteen ammatilliset oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen kahdeksi viikoksi mahdollisimman pian, mutta viimeistään maanantaista 9. marraskuuta alkaen. Ryhmä totesi, että päätökset oppilaitosten käytännöistä tehdään paikallisesti epidemiologisen tilanteen mukaan.

– Alamme nähdä etäopetuksen vaikutuksia koronan leviämiseen noin kahden viikon kuluttua voimaantulosta. On tärkeää huomioida riittävä väljyys kaikkien oppilaitosten opetustilanteissa, joita ei voida toteuttaa virtuaaliympäristössä. Maskia käyttämällä voidaan vähentää altistuksia opetuksessa ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa ja kaikissa julkisissa tiloissa, sanoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Samanlaista suositusta ei anneta lukioille. Pietilä sanoo, että asiasta käytiin keskustelua, mutta suositusta ei päädytty antamaan. Se johtuu siitä, että lukioissa tartuntoja on ollut huomattavasti vähemmän kuin ammatillisissa oppilaitoksissa.

– Totta kai seuraamme sitäkin kehitystä, sanoo Pietilä.

Varsinais-Suomessa noin puolet lokakuun tartunnoista todettiin alle 30-vuotiailla. Suurimman koronatartunnan saaneiden ryhmän muodostavat nyt perhe- ja lähipiiritapaukset sekä niistä seuranneet jatkotartunnat muun muassa kouluissa. Toisen asteen oppilaitoksiin on kahden edeltävän viikon ajalta liitetty ainakin 13 koronatartuntaa. Lisäksi vaihto-opiskelijoiden joukkoaltistumisessa on todettu 16 tartuntaa.

– Koronatilanne on muuttunut viikossa paljon ja tartunnat leviävät erityisesti nuorten keskuudessa. Käänne oli odotettavissa, mutta se tuli yllättävän nopeasti, sanoo Pietilä.

Tällä hetkellä noin 76 prosenttia tapauksista pystytään jäljittämään. Koronaryhmän mukaan maakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa. Maakunnan koronavirustapaukset keskittyvät erityisesti Turkuun, Saloon ja Raisioon.

Koronatyöryhmä on havainnut, että koronatesteihin ei enää hakeuduta yhtä herkästi kuin alkusyksyllä.

– Hyvin huolestuttavaa on, että lieväoireisena on liikuttu työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Tämä on osaltaan mahdollistanut koronaviruksen nopeaa leviämistä. On meistä kaikista itsestämme kiinni, millaiseksi tuleva talvi koronarajoitusten suhteen muodostuu. Koronatestiin on edelleen mentävä, jos oireita ilmaantuu, sanoo Pietilä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri muistuttaa, että lieväoireisten tulisi ehdottomasti noudattaa omaehtoista karanteenia ja hakeutua testiin.