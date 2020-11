Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen eroaa – lopettaa ensi kesänä

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen (kesk) on tänään jättänyt irtisanomisilmoituksen, jonka mukaan hänen virkasuhteensa päättyisi tulevan valtuustokauden alussa 30.6.2021 lukien tai mikäli kaupunki toivoo myöhempää ajankohtaa viimeistään 31.8.2021. Hän täyttää ensi kesänä 63 vuotta.

– Keskeisin syy ratkaisuuni on se, että haluan jatkossa päättää aikatauluistani omien ja läheisteni toivomusten mukaisesti. Toivon päätökseni edistävän myös sitä, että voin viettää eläkevuosiani hyväkuntoisena, kertoo Mutanen ratkaisustaan tiedotteessa..

Jouni Mutanen on työskennellyt Naantalin kaupunginjohtajana syyskuusta 2014 alkaen. Hän on tehnyt kuntajohtajan tai kuntayhtymän johtajana pitkän uran, joka on kestänyt 35 vuotta.

– Työt ovat olleet mielenkiintoisia, monipuolisia ja haasteellisia. Kääntöpuoli on ollut se, että työpäivät ovat olleet pitkiä, ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan ajankäyttöön ovat olleet vähäiset, toteaa kaupunginjohtaja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jouni Mutanen on irtisanoutumistaan pohtiessaan miettinyt kaupungin kannalta mahdollisimman hyvää ajankohtaa. Hänelle on tärkeää, että ratkaisu on kaupungin edun mukainen.

– Paras ratkaisu olisi, että uusi kaupunginjohtaja voi aloittaa työnsä valtuustokauden alussa ja voi vaikuttaa heti alusta lukien kaupungin uuden strategian valmisteluun, sisältöön ja toteuttamiseen.

– Olen kypsytellyt päätöstäni vuoden ajan. Syksyllä 2019 kerroin luottamuksellisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajalle pohtivani ratkaisua, jossa jäisin pois kaupunginjohtajan työstä uuden valtuustokauden alkaessa, sanoo Mutanen.

Jouni Mutanen aikoo virkasuhteensa päättymisen jälkeen jatkaa elämäänsä aktiivisesti. Myös osittainen työnteko on mahdollista.

– Virkasuhteeni päättymisen jälkeen teen mielellään osa-aikaista asiantuntijatyötä, jos sellaista on tarjolla. Elämään löytyy joka tapauksessa yllin kyllin sisältöä läheisten kanssa aikaa viettäen, liikuntaa ja lukemista harrastaen sekä maamme hienoihin kansallispuistoihin tutustuen. Tarvittaessa merkityksellistä vapaaehtoistyötä on tarjolla, hän kertoo.

Jouni Mutasen työ jatkuu normaalisti ensi kesään asti.

– On ollut etuoikeus työskennellä Naantalissa. Naantali on elinvoimainen ja kasvava kaupunki, jossa on hyvät palvelut ja terve talous. Jatkossakin kaupungilla on mahdollisuudet pitää taloutensa kunnossa, mutta entistä tarkempaa taloudenpitoa se vaatii. Monet meneillään olevat kaupunkikehityshankkeet lisäävät tulevina vuoisina kaupungin kilpailukykyä.

– Jatkan virkasuhteeni loppuun saakka määrätietoisesti työtäni. Edessä on tämän valtuustokauden aikana vielä monia tärkeitä päätöksiä, jotka on valmisteltava huolellisesti, hän toteaa.