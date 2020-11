TOK suunnittelee Wiklundin kaupallisen toiminnan laajentamista

Turun Osuuskauppa (TOK) suunnittelee laajentavansa Wiklund-keskuksen kaupallista toimintaa täydennysrakentamisen kautta. TOK haki reilu vuosi sitten asemakaavan tarkistamista ja päivittämistä Wiklundin tavaratalon ja sen yhteydessä olevien rakentamattomien Brahenkadun puolen liikekiinteistöjen osalta siten, että se mahdollistaisi lisärakentamisen alueelle.

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala hyväksyi esiselvityksen Wiklundin korttelin kaavahankkeen sisällyttämisestä kaupungin kaavoitusohjelmaan.

– Tällä hetkellä pöydällämme on useita erilaisia vaihtoehtoja aina hotellikapasiteetin lisäämisestä toimistotilojen tai jopa asuntojen rakentamiseen. Joka tapauksessa tavoitteenamme on täydennysrakentamisella tukea Turun kaupungin keskustan kehittämisen kärkihanketta lisäämällä keskustan vetovoimaisuutta sekä luomalla alueelle lisää kaupallisia palveluja ja työpaikkoja. Wiklundin kaavahankkeen hyväksyminen mukaan kaupungin kaavoitusohjelmaan on meille erittäin hyvä asia ja mahdollistaa Wiklundin pitkäjänteisen kehittämisen jatkossakin, toteaa Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen tiedotteessa.

Wiklundia ja sen palveluita on uudistettu ja kehitetty viime vuosina. Viime vuonna Wiklundille valmistuivat Sokos Wiklundin sekä hotellien ja ravintoloiden uudistukset. Nyt työnalla on S-market Wiklund Herkun laajamittainen uudistus- ja laajennustyö.