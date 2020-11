Paimion Vistan koulussa koronatartunta

Paimion Vistan koulussa on todettu koronatartunta. Koulu tiedotti asiasta maanantai-iltana.

Tartunta on todettu yhdessä luokassa ja terveysviranomaiset ovat asettaneet altistuneet 10 päivän karanteeniin. Koulu on lähettänyt viestin kaikille karanteeniin ja etäopetukseen joutuville. Myös muita huoltajia ja henkilökuntaa on informoitu asiasta.

Muu opetus koulussa jatkuu normaalisti, korostaa rehtori Ari Nuorikkala.

Paimiossa tuli viikonloppuna täyteen viisi koronatartuntaa keväästä alkaen. Paimio nousi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) koronakartalle lauantaina.

Paimio on ollut yksi harvoista kunnista Varsinais-Suomessa, jossa tartuntojen määrä on pysytellyt pitkään alle viidessä.

Maanantaina THL ei raportoinut Paimiossa uusia koronatartuntoja. THL tilastoihin uusi todettu tartunta siirtyy yleensä päivän viiveellä.