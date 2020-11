Varsinais-Suomen verokärjessä Antti Aarnio-Wihuri – katso lista

Varsinais-Suomen suurimmat tulot keräsi Antti Aarnio-Wihuri.

Hänen julkisissa verotiedoissa näkyvät tulonsa olivat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Verohallinnon mukaan on maksanut veroja yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

Aarnio-Wihuri on sukuyhtiönsä Wihurin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Maaliskuussa 2019 Aarnio-Wihurin arvioitiin olevan kolmanneksi rikkain suomalainen 1,3 miljardin euron omaisuudella.

Varsinais-Suomen medialle toimitetun verolistan kärjessä ovat tutut nimet. Kakkosena on Heikki Vaiste ja kolmosena Hanna Nurminen.

Vaisteen tulot olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa ja Nurmisen 5,0 miljoonaa euroa.

Vaiste on tunnettu erityisesti kiinteistösijoittajana.

Nurminen on Herlinin sukua ja toimii Koneen säätiön asiamiehenä ja hallituksen puheenjohtaja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

​

Tapahtumanhallintaohjelma Lyytin myyneet Rami Peltonen ja Petri Hollmén löytyvät Varsinais-Suomen verolistan kärkipaikoilta.

Peltonen tienasi yrityskaupalla 3,5 miljoonaa euroa ja Hollmén 2,6 miljoonaa euroa.

Riitta Salmi Petri Hollmén on toinen Lyytin entisistä omistajista.

Jalkapallo TPS entinen toimitusjohtajaJarmo Kähkönennousee myös korkealle Varsinais-Suomen verolistalla. Kähkösellä oli vuonna 2019 pääomatuloja 3,3 miljoonaa euroa. Hän on työskennellyt pitkään taloushallinnon ohjelmistoja suunnittelevassa Ecom Oy:ssä, joka siirtyi yrityskaupassa Accountor Group Oy:n omistukseen.

TPS TPS:n entinen toimitusjohtaja Jarmo Kähkönen nousee verotietojen mukaan suurituloisten listalle.

Koko maan suurituloisimpien listan kärjessä on pelialan vaikuttaja Petri Järvilehto yli 30 miljoonan euron tuloilla. Järvilehto on Seriously Digital Entertainmentin perustaja ja luova johtaja.

Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen keräsi viime vuonna Suomen eniten ansiotuloja. Hänen ansiotulonsa olivat yhteensä liki 11,8 miljoonaa euroa.

Pääomatuloja hänellä oli 3,2 miljoonaa euroa. Paananen on kotoisin Piikkiöstä.

Verottajan julkaiseman medialistan mukaan toiseksi eniten ansiotuloja sai viime vuonna toinen Supercellin perustaja eli Mikko Kodisoja. Hänen ansiotulonsa olivat yhteensä 10,2 miljoonaa euroa. Pääomatuloja hän sai 2,7 miljoonaa euroa.

Paananen ja Kodisoja ovat verottajan julkaiseman medialistan ainoat yli 10 miljoonan ansiotulot tienanneet ihmiset.

Turun Sanomat ja moni muu suomalainen tiedotusväline sulkee tänään verokoneensa verkossa. Tempauksella vastustetaan Verohallinnon linjausta, joka tarjoaa paljon ansaitseville mahdollisuuden vastustaa verotietojensa luovuttamista sähköisesti median käyttöön. Tempauksella halutaan kiinnittää huomiota suomalaisen julkisuusperiaatteen noudattamisen tärkeyteen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Verohallinto piilottaa tänä vuonna yli 4 400 nimeä medialle luovutettavasta verotietolistasta. Viime vuonna piilotettuja oli vain 200.

TS:n julkaisemat verolistat perustuvat verottajalta saatuun aineistoon. Lisäksi pyrimme aktiivisesti löytämään verotiedot niiltä varsinaissuomalaisilta henkilöiltä, jotka ovat pyytäneet niiden piilottamista.

Uutinen päivittyy.