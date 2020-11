Turun keskushammashoitolan potilasaikoja perutaan koronatartunnan vuoksi

Turun kaupungin suun terveydenhuollon keskushammashoitolan yksikössä Mäntymäessä on todettu koronavirustartunta. Noin 27 henkilökuntaan kuuluvan arvioidaan altistuneen 28.–30. lokakuuta. Potilaiden ei kuitenkaan katsota altistuneen, sillä hammashoitolan hoitohenkilökunta on käyttänyt ohjeistusten mukaisia suojaimia eli tavanomaisten suojaimien lisäksi on käytetty myös lisäsuojaimia sekä noudatettu tehostettuja hygieniatoimia.

Turun kaupungin suun terveydenhuollon keskushammashoitolan potilasaikoja perutaan kuitenkin varotoimenpiteenä

8. tai 9. marraskuuta asti. Kaikkia potilasaikoja ei peruta, sillä toiminta jatkuu keskushammashoitolassa supistettuna. Ajan peruuntumisesta ilmoitetaan potilaalle ensisijaisesti tekstiviestillä. Uusi, korvaava aika lähetetään postitse tai potilaaseen otetaan yhteyttä puhelimitse jatkoajan saamiseksi.