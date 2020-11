Vuoden käsityönopettajaksi turkulainen Johanna Säilä

Tekstiiliopettajaliitto julkisti sunnuntaina liittokokouksensa päätteeksi vuoden käsityönopettajan. Vuoden 2020 käsityönopettaja Johanna Säilä opettaa Turussa, Puolalan koulussa 3-9 luokkien käsityötä.

Tekstiiliopettajaliitto kertoo tiedotteessa, että Säilä on on aktiivinen ja innostunut käsityönopettaja sekä monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjä sekä vuosia edistänyt monipuolisesti käsityönopetusta.

Johanna Säilä on liiton mukaan yhtenäiskoulun käsityönopettajan työnsä lisäksi kantanut ja kantaa edelleen vastuuta myös ammatillisessa järjestötyössä. Säilä on toiminut Turun seudun tekstiiliopettajat ry:n puheenjohtajana vuodesta 2015 eteenpäin. Tekstiiliopettajaliiton hallituksessa Johanna on toiminut vuosina 2013-2016.

Johanna Säilällä on tiedotteen mukaan myös oma Youtube-kanava, jolta löytyy vinkkejä ja opastusta. Säilä on tekstiiliopettajaliiton mukaan aktiivinen verkko-oppimateriaalien tuottaja sekä ajanmukaisten käsityön oppikirjojen kirjoittaja.

Johanna Säilän oppilaiden töihin ja käsityön opiskeluun pääsee tutustumaan Puolalan käsityö -sivustossa.