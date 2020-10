Sillan kuntotarkastus sulkee kaistan Martinkadulla

Turussa tarkastetaan tänään perjantaina sillan kuntoa. Työ aloitettiin aamulla kello kahdeksalta, ja sen on arvioitu kestävän iltakuuteen asti. Tarkempi paikka on kohdassa Martinkatu 5. Töiden takia yksi kaista on kerrallaan pois käytöstä.

