Keliakiakorvauksen epääminen kasvattaa huolta nuorista sairastuneista

Heitetään lanttia

Asialla on tietenkin kaksi puolta: se, joka joutuu kieltäytymään makkaraperunoista, lihiksestä kahdella nakilla, ryynimakkarasta, oluesta ja monesta muusta "elintarvikkeesta" joutuu kyllä lukemaan kaikki tuoteselosteet suurennuslasilla ja opettelemaan hiukan eksoottisempien soosien kanssa muitakin kieliä kuin englantia tai ruotsia, mutta keliaakikonhan on samalla valittava m.m. täysjyväriisi, kaura. pähkinät ja yleisesti elintarvikkeet, jotka eivät tyydytä tuoreen ruisleivän tai viinerikään tuomaa, pysyvää kaipuuta. Sen sijaan elinajan ennuste nousee aika roimasti, jos on valittavissa vain terveellisiä tuotteita - keliaakikoilla kun on myös laktoosi-intoletanssi yleisemmin kuin muilla. Valitettavasti moni keliaakikkokin syö taudin ilmaannuttua ehkä kaksin verroin pekonia ja munaa aamiaiseksi, ja tietenkin prinssimakkarat voisivat keventää tätä "roskataakkaa". On kuitenkin hävytöntä, että gluteenittomia tutteita myydään tuplahintaan eikä tarjoukset koske koskaan näitä. Onneksi on sentään hassuja, jotka kuvittelevat saavansa jotain ekstraa gluteenittomista tuotteista: arvellaan niitten edustavan jotain superterveellistä. Tietenkin keliaakkikot tästäkin hömppäilmiöstä hyötyvät, mutta parantumaton autoimmuunusairaus, joka ilman ruokavaliota johtaa kuolemaan on outoa asettaa eriarvoiseen asemaan esim. nivelreuman tai muun vastaavan sairauden ohella. Gluteenin osalta ei voida tehdä siedätyshoitoja kuten allergisessa astmassa voidaan antaa erilaisia eäin- ja siitepölyallergeeneja ja saada immunoligia kestämään ja jopa saavuttaa lopullinen allergian katoaminen astmoineen kaikkineen.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.