Turku suunnittelee liikuntatiloja messukeskuksen yhteyteen

Turku ja Turun messukeskus selvittävät messukeskuksen tilojen käyttöä kaupungin liikuntatiloina. Malli toimisi niin, että suurimman osan vuodesta tilat olisivat liikuntakäytöstä, mutta ne voitaisiin tarvittaessa ottaa nopeasti messu- ja tapahtumakäyttöön.

Kaupungin tiedotteen mukaan näin on toimittu Tampereella jo pitkään.

Turku kertoo, että useita liikuntasaleja on poistunut tai poistumassa käytöstä, joten korvaavien tilojen tarve on suuri. Erityisesti tarvetta on kaupungin mukaan riittävän korkeista tiloista.

Messukeskuksella on koronan vuoksi vaille tavallista käyttöä jääneitä suuria halleja. Kun niitä otetaan liikuntakäyttöön, voidaan turvata Messukeskuksen toiminta, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Alueella on jo ennestään jäähalli ja ratsastuskeskus, ja paikalle pääsee julkisilla liikennevälineillä. Lisäksi alueella on runsaasti pysäköintitilaa.

– Liikuntatilayhteistyö Turun kaupungin kanssa toisi molemmille etuja ja olisi selkeä win-win-tilanne. Olen tutustunut Tampereen tapaan toteuttaa tilojen hybridikäyttö ja olisi erinomaista, jos pääsisimme Turussa samankaltaiseen ratkaisuun. Kaupunki saisi kustannustehokkaasti liikuntatilat käyttöönsä ja messukeskus saisi vakaata kassavirtaa turvaamaan messujen järjestämisen myös tulevaisuudessa, toteaa Turun Messukeskuksen hallituksen puheenjohtaja Kaisa Leiwo tiedotteessa.

Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen mukaan ”selvitys on osa laajempaa liikuntapaikkaverkkoa koskevaa valmistelua, joka on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston linjattavaksi alkuvuodesta. Messukeskuksen kanssa käynnistetty selvitys osoittaa hyvin, miten eri osapuolten tavoitteita voidaan yhdistellä ennakkoluulottomasti toimialarajat ylittäen. Turun kaupungilla on messukeskuksessa suhteellisen pieni omistusosuus, mutta uusien yhteistyömuotojen muodostaminen kuvaa hyvin kaupungin tavoitetta hyödyntää laajamittaisesti konsernimaista toimintatapaa tulevaisuuden palvelujen järjestämiseksi.”