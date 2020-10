Hautausmaat täyttyvät taas pyhäinpäivänä kynttilöistä

Pyhäinpäivää vietetään jälleen lauantaina 31. lokakuuta, ja hautausmaat täyttyvät muistokynttilöistä. Jos oman läheisen hauta on kaukana tai sillä käyminen ei ole muuten mahdollista, niin muistokynttilän voi jättää jollekin Turun ja Kaarinan hautausmaiden yhdeksästä muualle haudattujen muistokivistä. Esimerkiksi

Turun hautausmaalla muistopaikkana on Menneitten sukupolvien muistomerkki pienellä aukiolla Vanhan hautausmaan keskellä. Katariinan hautausmaalla muistokivi ja Paattisilla maahan upotettu risti ovat sankarihautojen vieressä. Maarian kirkkomaalla muistopaikka on puolestaan pystytetty pääportin oikealle puolelle ja Maarian keskisellä hautausmaalla kappelin läheisyyteen. Kärsämäen hautausmaalla muistopaikka löytyy muistolehdon ja kappelin välistä. Kakskerrassa muistopaikka on pääportilta vasemmalle ja Kuusiston hautausmaalla muistopaikaksi pystytetty valurautaristi on kirkon pääsisäänkäynnin edessä. Piikkiössä muistelupaikka on kirkon länsipuolella.

Muistokynttilän voi viedä viiteen muistolehtoon. Muistolehdot ovat Turun, Kärsämäen ja Katariinan hautausmailla sekä Maarian kirkkomaalla. Turun hautausmaalla muistolehtoja on kaksi. Tilanpuutteen takia muistolehtoihin ei voi kuitenkaan viedä lyhtyjä. Hautausmaiden kartat löytyvät verkosta.

Haudoilla käymisen yhteydessä on myös mahdollisuus hiljentyä Kärsämäen kappelissa kello 14–17 ja Pyhän Katariinan kirkossa kello 11–16. Pyhän Katariinan kirkossa päivystää pappi, jonka kanssa voi keskustella. Ylösnousemuskappelissa Turun hautausmaalla on avoin hartaustilaisuus kello 14.

Lisäksi viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleita muistetaan seurakuntien omissa jumalanpalveluksissa ja muistohetkissä. Näissä luetaan kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen. Koronan takia osallistujamäärää on saatettu rajoittaa tai porrastaa, ja joidenkin seurakuntien tilaisuudet ovat ainoastaan poisnukkuneiden omaisille. Niihin on lähetetty erikseen kutsut.