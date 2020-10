Uudet liikennevalot käyttöön Hämeentien ja Jaanintien risteyksessä keskiviikkona

Erityisesti ruuhka-aikaan turvaton Hämeentien ja Jaanintien risteys saa liikennevalot keskiviikkona. Turun kaupunkiympäristöalan mukaan valot ovat käytössä puoleen päivään mennessä.

Pääkatujen välinen risteys on ollut tähän saakka valo-ohjaamaton. Erityisesti kääntyminen Jaanintieltä vasemmalle keskustan suuntaan on ollut ruuhka-aikaan hankalaa ja siihen on liittynyt turvallisuusriskejä.

Uudet liikennevalot parantavat turvallisuutta Kuralan suunnasta tuleville.