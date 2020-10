Korkea rekka törmäsi Kuparivuoren tunnelin suulla olevaan palkkiin – tunneli suljettiin korjauksen ajaksi

Kuparivuoren tunneli suljettiin tiistaina noin klo 12 Naantalissa. Sulkemisen aiheutti tunnelin katosta tielle pudonnut palkki, johon oli osunut tunneliin Luonnonmaan suunnasta ajanut kuorma-auto.

– Tunneliin oli yritetty ajaa liian isolla autolla, Väyläviraston apulaispäällikkö Martti Mäkiaho kertoo.

Tunnelin suulla on molemmissa päissä palkit, joiden tehtävänä on estää liian korkeiden autojen ajaminen sisään. Tunnelin katossa on paljon erilaista tekniikkaa, jota liian korkeat autot voivat vahingoittaa.

– Palkki on toiminut niin kuin sen pitääkin, Mäkiaho sanoo.

Palkkiin törmännyt auto kulki jonkin matkaan myös tunnelissa, mutta se ei juuttunut tunneliin kiinni. Mäkiaho kertoo, että osa tunnelin suuaukon lähellä olevista valoista vahingoittui turmassa.

Ely-keskuksen aluevastaava Markus Salminen kertoo, että onnettomuuden aiheuttamat vahingot jäivät vähäisiksi. Kahden aikaan iltapäivällä sähkömiehet korjasivat tunnelin valoja. Salminen kertoo, että aluksi on tarkoitus tehdä vain välttämättömät työt eli varmistaa tunnelin turvallisuus, jonka jälkeen tunneli avataan liikenteelle. Varsinaiset korjaustyöt tehdään myöhemmin.

Korvauskustannukset jäävät vahingot aiheuttajalle ja yleensä ne maksetaan auton omistajan vakuutuksesta. Salminen kertoo, että Kuparivuoren vahingon aiheuttaja on tiedossa.

Tunnelin sulkemisen ajaksi liikenne on ohjattu kulkemaan Uolevi Raadenkadun ja Kuparivuorentien kautta.

Kuparivuoren tunnelin perusteellisesta kunnostuksesta ei ole kulunut kuin reilu vuosi. Tunneli otettiin remontin jälkeen käyttöön huhtikuussa 2019.