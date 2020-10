Saarikko Ylelle: Ministeri Kiuru vahvistanut lääkekehityskeskuksen tulevan Turkuun – aikataulu yhä avoin

Fakta

Lääkekehityskeskus

Päämääränä on perustaa kansallinen lääkekehityskeskus, jonka tarkoituksena on edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä.

Lääkekehityskeskus palvelisi valtakunnallisesti korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, kliinisen lääkekehityksen toimijoita ja alan yrityksiä.

Nykyisin Suomessa on korkeatasoista lääketieteellistä perustutkimusta, mutta kaupallisia tuotteita syntyy vähän.

Keskus edistäisi perustutkimuksen tuotteistamista kaupallisen toiminnan kannalta kiinnostavaksi tuotteeksi.

Useissa maissa on perustettu lääkekehityskeskuksia, joiden avulla on saatu vietyä akateemiseen tutkimukseen perustuvia lääkekehitysprojekteja toteutukseen ja on perustettu uusia kasvuyrityksiä.