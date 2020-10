Vastaamon tietomurron kohteeksi on voinut joutua 49 Tyksin asiakasta

Tyksin asiakaista enintään 49 on voinut joutua Vastaamon tietomurron kohteeksi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Sairaanhoitopiirin mukaan Vastaamo on tuottanut Tyks psykiatrialle psykoterapiapalveluita, ja maksusitoumuksia yrityksen tuottamiin palveluihin on myönnetty ennen vuoden 2018 loppua vajaalle 50 henkilölle.

Tyks lähettää tänään perjantaina kaikille näille asiakkaille henkilökohtaisen ilmoituksen mahdollisesta tietosuojapoikkeamasta.

Asiasta on tehty rikosilmoitus, ja sairaanhoitopiiri tukee viranomaisia asian selvityksessä. Sairaanhoitopiiri on lisäksi tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.

Sairaanhoitopiiri kertoo olevansa huolestunut ja pahoillaan siitä, että tällainen henkilötietoihin kohdistunut rikos on voinut tapahtua.

Myös Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan asiakkaiden potilastietoja on voinut joutua tietomurron kohteeksi.

Alkuviikosta kerrottiin, että psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Yrityksen asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on varastettu ja tiedoista on yritetty kiristää rahaa.

Tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2018 jälkeiset asiakastiedot eivät ole vaarantuneet. Vastaamolla on yksikkö myös Turussa, joka on perustettu vuonna 2015.