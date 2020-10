Polttoainerekka suistui ojaan kasitiellä Laitilassa – maaperään tuhansia litroja dieselöljyä

Laitilassa on sattunut perjantaiaamulla kello seitsemän jälkeen liikenneonnettomuus kasitiellä.

Pelastuslaitoksen mukaan polttoainerekka suistui tieltä kumolleen ojaan ja vuoti polttoainetta ympäristöön.

Päivystävä päällikkö Petri Nenonen arvioi aamulla jo tuoreeltaan, että polttoainetta on päässyt maaperään tuhansia litroja. Nyt päivän edetessä määrät ovat tarkentuneet. Ajoneuvossa on ollut yhteensä 57 000 litraa dieselöljyä, ja maastoon siitä on valunut 6 500 litraa.

Säiliövuoto on nyt hallinnassa, ja pelastuslaitos on aloittanut vaadittavat ympäristötoimet yhdessä Laitilan kaupungin kanssa.

Tarkempi onnettomuus paikka on Krouvinnummen tiehaaran ja Nästin välillä.

Tie on jouduttu sulkemaan liikenteeltä, ja paikalla on kiertotie. Henkilö- ja pakettiautoliikenne ohjataan tällä hetkellä kiertämään onnettomuuspaikka Kolisevantien (12527) ja Krouvintien (12523) kautta. Raskasajoneuvoliikenne puolestaan saatetaan onnettomuuspaikan läpi. Tie joudutaan päivän aikana sulkemaan vielä ajoittain kokonaan pelastustoimien takia. Pelastuslaitos arvioi, että tilanne Laitilassa kestää iltaan asti.

– Avaamme tien liikenteelle heti, kun se on turvallista, toteaa Nenonen.