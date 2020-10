Liikekiinteistössä raju tulipalo – Turkuun annettiin vaaratiedote, Pansiontien ja Nosturinkadun kulman aluetta tulee välttää

Turun Pansiontien alussa riehuu raju rakennuspalo. Paikalle on lähetetty kolmisenkymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan palo on Pansiontie 4:ssa sijaitsevassa kiinteistössä. Kiinteistössä on muun muassa rengasliike.

Paikalla oleva Turun Sanomien toimittaja Anne Savolainen kertoo, että pelastuslaitos yrittää parhaillaan katkaista autopurkaamon kattoa. Tulipalo on täysin vallannut rakennuksen.

Hätäkeskuslaitos antoi Turkuun vaaratiedotteen kello 14.45.

Palopaikalta nousee sankka savupilvi, joka kulkeutuu kohti pohjoista. Alueella kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto.

Lounais-Suomen poliisi kehottaa välttämään aluetta. Poliisi ohjaa liikennettä.

Turun liikennekeskuksen mukaan Pansiontie on suljettu Ratavahdinrinteen ja Juhana Herttuan Puistokadun välillä. Lisäksi Nosturikatu on suljettu.

Riitta Salmi Savupilvi on massiivinen.

Lukijan Kakolanmäen suunnalta kuvaamassa videossa näkyy suuri sataman suunnalta kohoava savupilvi.

Paikalle on saapunut myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Anne Savolainen Palavasta kiinteistöstä nousee sankka savu.

Lukijan kuva Palosta nouseva savupilvi näkyy Martissa asti.

Lukijan kuva Lukijan kuva Kakolanmäeltä näyttää korkean savupatsaan. Savu leviää palopaikalta pohjoisen suuntaan.

