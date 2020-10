Turun Pansiontien alussa riehuu raju rakennuspalo.

Tulipalon alkuvaiheessa kaksi henkilöä loukkaantui eli sai tulipaloon liittyen vammoja. Pelastuspäällikkö Mika Viljanen kertoo, että rakennuksen kokonaispinta-ala on 6 000 neliötä, joista palaa 4 000 neliötä.

– Yritämme kovasti pelastaa jäljellä olevaa rakennusta. Nyt tulessa olevan rakennuksen osalta ennuste on todella huono. Siellä on valtava palokuorma, renkaita ja öljyä ja niin edelleen.

Viljanen kertoo, että pelastuslaitosta huolestuttaa hyvin paljon palopaikalta nouseva erittäin musta savu.

– Lähialueiden asukkaiden on laitettava ikkunat ja ovet kiinni ja ilmastointi pois päältä.Kahden kerrostalon asukkaat joutuivat evakkoon

Ilta kuuden jälkeen Viljanen kertoi, että palo oli hieman rauhoittunut. Viljasen mukaan valtaosa talosta on tuhoutunut. Tulipalon takia kahden talon asukkaat olivat evakossa ja näiden talojen asukkailla ei ollut illalla mahdollisuutta päästä koteihinsa. Evakkoon joutuivat Malin Trällin kuja 3:n ja Fatabuurinkatu 2:n asukkaat.

Savun haju tuntuu Raisiossa kauppakeskus Myllyn alueella asti.

Lisäksi Viljanen korostaa, että alue on syytä pitää vapaana, jotta pelastustoimia ei häiritä.

Paikalle on lähetetty kolmisenkymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan palo on Pansiontie 4:ssa sijaitsevassa kiinteistössä. Kiinteistössä on muun muassa rengasliike ja autovahinkokeskus.

Paikalla oleva Turun Sanomien toimittaja Anne Savolainen kertoo paikan päältä, että rakennuksen katto romahti hieman ennen puoli viittä. Paikalta kuuluu kovia pamahduksia.

Toimittajamme raportoi aiemmin iltapäivällä, että pelastuslaitos yritti katkaista autopurkamon kattoa. Tulipalo on täysin vallannut rakennuksen.

Hätäkeskuslaitos antoi Turkuun vaaratiedotteen kello 14.45.

Palopaikalta nousee sankka savupilvi, joka kulkeutuu kohti pohjoista. Alueella kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. Pläkkikaupungissa asti on suljettu päiväkodin ilmanvaihto ja lapset otettu sisätiloihin savunmuodostuksen vuoksi.

Lounais-Suomen poliisi kehottaa välttämään aluetta. Poliisi ohjaa liikennettä.

Turun liikennekeskuksen mukaan Pansiontie on suljettu Ratavahdinrinteen ja Juhana Herttuan Puistokadun välillä. Lisäksi Nosturikatu on suljettu. Pansiontien tulipalon ohella liikennettä haittasi iltapäivällä Jyrkkälän liittymässä tapahtunut onnettomuus.

Uutinen päivittyy.