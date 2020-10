Turun Pansiontien alussa riehui keskiviikkona raju rakennuspalo. Päivystävä päällikkö Petri Nenonen kertoi torstaiaamulla, että pelastuslaitoksen yö meni palopaikalla jälisammutus ja raivaustöissä. Paikalta saatiin muun muassa pelastettua vielä tavaraa ja kunnossa olevia ajoneuvoja siirrettiin turvallisempaan paikkaan. Nenonen arvioi jälkisammutus ja raivaustöiden kestävän koko torstaipäivän ajan.

Palanut rakennus oli kooltaan noin 6000-neliötä, ja palossa siitä oli osallisena 4000-neliötä.

– Loppuosan saimme suojeltua, mutta sen kärsimistä vaurioista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Tavaraa saimme sieltä pelastettua, toteaa Nenonen.

Valtava palo työllisti yhteensä 30–40 pelastuslaitoksen yksikköä.

– Varauduimme mahdolliseen palon leviämiseen. Ensimmäistä rajoituslinjaa ei ollut mahdollista pitää, mutta toinen piti. Palosta aiheutunut lämpösäteily oli valtava. Esimerkiksi junaradan toisella puolella sijaitsevan rakennuksen ikkunat säröilivät lämmön takia.

Liikennerajoituksia palopaikalla on osin purettu. Nosturinkatu on yhä suljettu, mutta Pansiontietä on avattu liikenteelle. Kuitenkin yhä yksi kaista on suljettuna Pansiosta keskustaan päin ajettaessa, ja ruuhkaa saattaa muodostua. Suljettu kaista on varattu pelastusajoneuvoille.

Kahden läheisen talon eli Malin Trällin kuja 3:n ja Fatabuurinkatu 2:n asukkaita siirrettiin suojaväistöön keskiviikkona.

– Suosittelimme, etteivät he palaisi koteihinsa yöksi, koska asunnoissa saattoi vielä olla savua. Osa löysi väistöpaikan omatoimisesti, ja tarvittaessa sosiaalitoimi auttoi järjestelyissä, sanoo Nenonen.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kurosen Turun sosiaalipäivystyksestä saamien tietojen mukaan taloista Mäntymäen evakuointikeskukseen tuotiin yhdeksän henkilöä, joiden majoitus saatiin järjestymään keskiviikkoillan aikana. Lisäksi järjestettiin suoraan majoitus kahdelle koronapositiiviselle henkilölle.

Koteihin paluussa Nenonen suosittelee käyttämään omaa järkeä.

– Jos jossain asunnossa on yhä savua, niin siellä ei kannata olla. Normaalituuletuksen pitäisi auttaa, mutta tarvittaessa voi ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen.

Keskiviikkona tulipalon alkuvaiheessa kaksi henkilöä loukkaantui eli sai tulipaloon liittyen vammoja. Pelastuspäällikkö Mika Viljanen kertoi keskiviikkona, että rakennuksen kokonaispinta-ala on 6 000 neliötä, joista palaa 4 000 neliötä.

– Yritämme kovasti pelastaa jäljellä olevaa rakennusta. Nyt tulessa olevan rakennuksen osalta ennuste on todella huono. Siellä on valtava palokuorma, renkaita ja öljyä ja niin edelleen.

Viljanen kertoi, että pelastuslaitosta huolestuttaa hyvin paljon palopaikalta nouseva erittäin musta savu.

– Lähialueiden asukkaiden on laitettava ikkunat ja ovet kiinni ja ilmastointi pois päältä. Kahden kerrostalon asukkaat joutuivat evakkoon

Ilta kuuden jälkeen Viljanen kertoi, että palo oli hieman rauhoittunut. Viljasen mukaan valtaosa talosta on tuhoutunut. Tulipalon takia kahden talon asukkaat olivat evakossa ja näiden talojen asukkailla ei ollut illalla mahdollisuutta päästä koteihinsa. Evakkoon joutuivat Malin Trällin kuja 3:n ja Fatabuurinkatu 2:n asukkaat.

Illalla palo oli saatu hallintaan. Pelastuspäällikkö Viljanen kertoi kello 20.20 Twitterissä, että tuli oli saatu hallintaan ja palopaikalla oli siirrytty jälkisammutukseen. Savun muodostus oli kuitenkin yhä voimakasta.

Savun haju tuntui päivällä Raisiossa kauppakeskus Myllyn alueella asti.

Lisäksi Viljanen korosti, että alue on syytä pitää vapaana, jotta pelastustoimia ei häiritä.

Pelastuslaitoksen mukaan palo on Pansiontie 4:ssä sijaitsevassa kiinteistössä. Kiinteistössä on muun muassa rengasliike ja autovahinkokeskus.

Paikalla keskiviikkona ollut Turun Sanomien toimittaja Anne Savolainen kertoi paikan päältä, että rakennuksen katto romahti hieman ennen puoli viittä. Paikalta kuului kovia pamahduksia.

Toimittajamme raportoi aiemmin iltapäivällä, että pelastuslaitos yritti katkaista autopurkamon kattoa. Tulipalo oli täysin vallannut rakennuksen.

Hätäkeskuslaitos antoi Turkuun vaaratiedotteen kello 14.45.

Palopaikalta nousee sankka savupilvi, joka kulkeutuu kohti pohjoista. Alueella kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. Pläkkikaupungissa asti on suljettu päiväkodin ilmanvaihto ja lapset otettu sisätiloihin savunmuodostuksen vuoksi.

Lounais-Suomen poliisi kehottaa välttämään aluetta. Poliisi ohjaa liikennettä.

Turun liikennekeskuksen mukaan Pansiontie on suljettu Ratavahdinrinteen ja Juhana Herttuan Puistokadun välillä. Lisäksi Nosturikatu on suljettu. Pansiontien tulipalon ohella liikennettä haittasi iltapäivällä Jyrkkälän liittymässä tapahtunut onnettomuus.

Riitta Salmi Savupilvi on massiivinen.

Riitta Salmi Palopaikalta nousee musta savupatsas.

Anne Savolainen Palavasta kiinteistöstä nousee sankka savu.