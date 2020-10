Salon sairaalan yhteispäivystyksessä mahdollinen korona-altistuminen maanantaina

Salon sairaalan yhteispäivystyksen aulatiloissa on maanantaina 19. lokakuuta tapahtunut mahdollisia korona-altistumisia.

Aulassa on oleskellut kello 13–18 välisenä aikana henkilö, jolla on myöhemmin todettu tartunta.

Kyseisenä ajankohtana aulatiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Kaupungin terveyspalveluiden tiedotteessa kerrotaan, että tartunnan riski on pieni, koska virusta sairastanut henkilö on valtaosan ajasta käyttänyt suu-nenäsuojusta, ja odotustiloissa istumapaikat on sijoitettu turvavälejä noudattaen.

Salon kaupungin terveyspalveluiden koronaneuvontapuhelimesta ohjataan hoitoon hakeitumisessa ja annetaan yleistä tietoa koronaviruksesta.

Neuvontapuhelin palvelee päivittäin kello 8–16 numerossa 02 772 3023.