Kiveystyöstä merkittävää haittaa liikenteelle Aninkaistenkadulla

Kiveystyö jatkuu 21. lokakuuta alkaen Aninkaistenkadulla Turun konserttitalon edessä sekä Aninkaistenkadun ja Maariankadun risteyksessä.

Aamuyhdeksältä torstaina 22. lokakuuta otetaan pois käytöstä risteyksen liikennevalot. Liikennevalot ovat sammuksissa perjantaihin 23. lokakuuta iltapäivään asti.

Lisäksi työn aikana Aninkaistenkadulla on yksi ajokaista pois käytöstä kumpaankin suuntaan ajaessa. Myös Maariankadulla yksi ajokaista on pois käytöstä. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.

Työn arvioidaan kestävän 30. marraskuuta asti, ja työn edetessä liikennejärjestelyt muuttuvat. Töistä on merkittävää liikennehaittaa molemmissa ajosuunnissa Aninkaistenkadulla ja Maariankadulla. Autoilijoiden kehotetaankin käyttävän muita reittejä mahdollisuuksien mukaan.