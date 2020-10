Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis – turkulaisille tärkeitä kiusaamiseen puuttuminen ja harrastusmahdollisuudet

Turun kaupungin lasten ja nuorten tuoreessa hyvinvointisuunnitelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia turvataan ja palveluita kehitetään vuosien 2020–2023 aikana.

Tavoitteista turkulaiset pitävät tärkeinä varsinkin kiusaamiseen puuttumista ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemista.

– Koronatilanne on vaikuttanut lasten, nuorten ja perheiden elämään ja palveluntarpeeseen monin tavoin. Oletettavaa on, että epidemian vaikutukset ihmisten hyvinvointiin kestävät tuntuvasti itse epidemiakautta kauemmin. Suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen on tässä muuttuneessa tilanteessa entistäkin tärkeämpää, toteaa tiedotteessa Turun perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.

Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19. lokakuuta. Suunnitelmaa on valmistellut poikkihallinnollinen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sekä nuorisovaltuusto että kaupunkilaiset kommentoivat suunnitelman luonnosta.

– Osallisuuden lisääminen on yksi suunnitelman keskeisistä tavoitteista. Olikin tärkeää, että kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan jo suunnitelmantekoprosessiin. Turkulaisilta pyydettiin palautetta ja kommentteja suunnitelman luonnoksesta Kerro kantasi -palvelussa, sanoo Kuronen.

Alkuvuonna toteutettu kysely keräsi kahdessa viikossa 72 kannanottoa. Eniten kommentteja kirvoittivat kiusaamiseen puuttuminen ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet. Palautteiden pohjalta täydennettiin ja lisättiin sellaisia toimenpiteitä, joita lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla voidaan ohjata ja kehittää. Tällaisia olivat esimerkiksi tilojen kehittäminen niin, että ne mahdollistavat nuorten vapaamuotoista oleskelua, taloustaitojen opettamisen vahvistaminen sekä hyöty- ja koulumatkaliikuntaan kannustaminen.