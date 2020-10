Luonnonperintösaatiön ostama alue suojeltiin Salossa – Kruunuvuorella hiidenkiukaita ja pronssikautinen hautaröykkiö

Luonnonperintösäätiön äskettäin Salon kaakkoispuolelta ostama alue on suojeltu. Alue koostuu säätiön tiedotteen mukaan metsäisestä vuoresta ja vehreistä vuorenrinteistä. Suojelualueella sijaitsevan Aromäen vuoren laella kohoaa kilpikaarnaisia mäntyjä ja satoja vuosia vanhoja kelopuita. Rinteillä kasvaa rehevämpää puustoa, kuusia ja lehtipuita. Länsireunalta löytyy mielenkiintoisia luolamuodostumia.

Vuoreen liittyy myös esihistoriallinen ulottuvuus, sillä sen huipulla on pronssikautinen hautaröykkiö. Meri on muinoin lainehtinut vuoren juurella, ja muillakin lähiseudun mäillä on hiidenkiukaiksi kutsuttuja muinaishautoja, joita paikalliset ovat nimittäneet kruunuiksi. Hiidenkiukaiden rakentajien kunniaksi tämä yhdeksän hehtaarin suuruinen suojelualue päätettiin nimetä Kruunuvuoreksi.

Ensimmäisen vinkin Kruunuvuoresta antoi kirjailija Anni Kytömäki, joka oli huomannut houkuttelevan alueen myynnissä. Luonnonperintösäätiö kiinnostui kohteesta ja voitti alueesta käydyn tarjouskilpailun.

Kruunuvuoren vieressä sijaitsee Kujanpään luonnonsuojelualue, joka puolestaan kytkeytyy edelleen Säilämetsän luonnonsuojelualueeseen. Molemmat ovat yksityisiä luonnonsuojelualueita.