Poliisi etsii Kupittaalla kadonnutta tyttöä

Poliisi etsii 16-vuotiasta tyttöä Turussa. Hänet on nähty viimeksi Kupittaan ulkokuntosalilla noin kello 18. Hän on 165cm pitkä, hänellä on pitkät vaaleat hiukset ja päällään punainen takki. Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. #poliisi #Turku pic.twitter.com/B0WEtd9DuT