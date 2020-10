Lounaspaikka: Zeytuun toi Turkuun libanonilaisen keittiön herkkuja

Ravintola Zeytuun ei varsinaisesti mainosta itseään kasvisravintolana, vaikka sellainen se on. Ravintolan nimi Zeytuun tarkoittaa arabiaksi oliivia. Oliivi onkin yksi Lähi-idän ruuan keskeisiä tunnusmerkkejä. Vaikutteita ravintola hakee etenkin libanonilaisesta keittiöstä.

– Kasvisruuan suosio on viime vuosina kasvanut ja asiakkaat haluavat monipuolista ja maukasta tarjontaa. Haluamme olla suunnannäyttäjiä sille, että kasvisruoka voi olla todella hyvää ja se sopii jokaiseen makuun, myös vannoutuneille lihansyöjille, ravintolayrittäjä Juuso Siro kertoo.

Zeytuun laajensi Tampereelta Turkuun. Ensimmäinen ravintola avattiin Tampereella vuoden 2015 huhtikuussa ja toinen vuonna 2017.

Ravintolan taustalla ovat kolme veljestä, William ja Adam Shokor sekä Cruz Hussein. Juuso Siro tuli mukaan ravintolayrittäjäksi viime vuoden lopulla, ja tavoitteena oli ajatus ravintolan laajentamisesta Turkuun.

– Turussa ravintolamme on hieman erilainen kuin Tampereen ravintolat. Teimme visuaaliseen yleisilmeeseen muutoksia. Ravintola sijaitsee hienossa vanhassa kiinteistössä, ja panostimme paikan miljööseen. Painopiste on lounaan lisäksi myös illallisessa, Siro kertoo.

– Haluamme, että paikka on kaikkien tavoitettavissa ja tuotteet on hinnoiteltu sen mukaan.

Asiakaspaikkoja ravintolassa on 48 ja lisäksi terassipaikkoja on 12. Miljöön lisäksi Lähi-idän herkkujen pariin johdattaa heti ovella vastaan tuleva mausteinen tuoksu sekä taustamusiikki.

Riitta Salmi Kaikki valmistetaan ravintolassa alusta lähtien itse.

Zeytuunin ruoka pohjautuu perustajaveljesten äidin reseptiikkaan. Perheen syömiä perinteisiä libanonilaisia kasvisruokia on kehitetty ja jalostettu ravintolan tarpeisiin. Tavoitteena on tarjota proteiinipitoisia, täyttäviä ja maukkaita annoksia. Libanonilainen ruoka on terveellistä ja se sisältää paljon vihanneksia, yrttejä, mausteita, palkokasveja ja erilaisia dippikastikkeita ja tahnoja sekä vehnäleipää.

Ravintolan erikoisuus ovat mezet, Lähi-idän keittiöön kuuluvat pienet alkuruuat. Mezejä saa joko alkupaloina tai suurempina lajitelmina pääruuaksi. Lisäksi listalla on leipiä, salaatteja ja burgereita sekä smoothieita ja jälkiruokia. Valikoimassa on myös vegaanisia ja gluteenittomia vaihtoehtoja.

Riitta Salmi Baklava-leivonnaisia.

Lounaallakin valikoima on laaja. Valita voi Zeytuun leivän, rullatun leivän, lebanon leivän tai paahdetun pitan, salaattivalikoimassa on avokadosalaatti, vuohenjuustosalaatti, papusalaatti, falafelsalaatti ja halloumisalaatti. Mezeistä voi valita meze Zeytuun, meze lebanon tai meze halloumin. Lisäksi maanantaisin on burgerpäivä. Lounaaseen sisältyy alkukeitto ja kahvi tai tee.

Annokset valmistetaan ravintolasalin puolella lasivitriinin takana asiakkaiden katseiden alla. Kaikki esivalmistelut tehdään mahdollisimman myöhään ja tuoreen ruuan kierto pidetään nopeana. Ravintolassa panostetaan tuoreuteen ja laatuun ja kaikki valmistetaan alusta lähtien itse.

Riitta Salmi Ravintola sijaitsee Aurakadulla.

Ravintoloitsijoiden mukaan yksi suosituimmista annoksista on Zeytuun-leipä, jossa leivän lisäksi on falafeleja, mangokastiketta, salaattia, marinoitua punasipulia, halloumia ja hummusta. Falafelit ovat yksi ravintolan keskeisimmistä tuotteista ja niitä on monissa annoksissa.

Valitsen kokeiluun Zeytuun-leivän. Annos oli runsas, raikas ja herkullinen. Falafelit olivat täydellisen mausteisia ja pehmeitä. Annos oli myös kauniisti aseteltu keraamiselle lautaselle.

– Astiat ovat turkulaisen keraamikko Minna Komulaisen valmistamia, Siro kertoo.

Siron mukaan ravintoloitsijoiden tavoitteena on Turun jälkeen laajentaa Helsinkiin.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.