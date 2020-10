Väkiluku ja työttömyys kasvavat Turussa – kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä kunnallisvero pysyisi nykyisellään, kiinteistövero nousisi

Kaupunginjohtaja Minna Arven ensi vuoden talousarvioesityksessä ei ehdoteta kunnallisveron korottamista.

Turun kunnallisveron esitetään pysyvän ennallaan 19,50 prosentissa.

Turun kaupunginhallitus käsittelee maanantaina julkaistua esitystä viikon kuluttua 26. lokakuuta.

Talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma kaudella 2022–2024 on laadittu siten, että talous olisi tasapainossa vuonna 2023.

– Kuluvan vuoden aikana kaupungin talous on kokenut iskun, joka tulee heijastumaan myös ensi vuodelle. Tavoitteena on kuitenkin tasapainottaa taloutta vastaamaan voimassa olevaa taloussuunnitelmaa. Vuoden 2021 tilikauden alijäämätavoite on -22,1 miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja sanoo tiedotteessa.

Kaupungin heikentynyttä verotulokertymää kompensoidaan esityksessä kiinteistöveron nostamisella. Kaupunginjohtaja Arve esittää yleisen kiinteistöveroprosentin nostamista 1,15:een, vakituisen asunnon 0,45:een ja muun kuin vakituisen asunnon 1,10:een prosenttiin.

Turun asukasluku oli elokuussa 194 016 asukasta. Vuositasolla lisäystä on 1342 henkeä.

Kaupungin työttömyysaste oli 12,7 prosenttia, joka tarkoittaa 3,7 prosenttiyksikön nousua.

Pitkäaikaistyöttömiä on nyt 4 276 henkeä, kun se kolme vuotta sitten määrä oli 3 715 henkeä. Kunnallisverotulojen perusteena olevat palkkatulot heikentyivät tämän vuoden aikana, ja koko veropohjan palautuminen oli hidasta

Kiinteistöveron noston lisäksi esitetään luopumista tällä hetkellä erikseen laskutettavasta hulevesimaksusta.

Koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset kunnille ovat kasvattaneet jo aiemmin haastavan taloustilanteen vaikutukset moninkertaisiksi.

Vuoden 2021 toiminnan nettomenotavoite on Turussa -1 146,3 miljoonaa euroa.

Taso on kuluvan vuoden toisen osavuosikatsauksen ennustetta pienempi, mutta vallitsevan poikkeustilanteen seurauksena vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään, kaupungin tiedotteessa huomautetaan.

– Poikkeusaikana meidän pitää kyetä nopeisiin ja vaikutuksiltaan pystyviin toimenpiteisiin. Siksi Turku voimistaa ja vahvistaa perusrakenteitaan entistä ketterämmiksi ja toimivammiksi. Olemme sitoutuneet siihen, että Turun talous saadaan jälleen nousuun ja sille vahvalle kasvu-uralle, jolla se oli ennen korona-aikaa. Siihen tarvitsemme myös entistä vahvempaa kumppanuutta eri toimijoiden kanssa, kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Turussa viime vuonna aloitettua sopeuttamisohjelmaa jatketaan. Vuoden 2020 aikana heikentyneeseen taloustilanteeseen reagoidaan päivittämällä sopeuttamisohjelmaa.

Päivitys koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Taloutta pyritään tasapainottamaan toimenpiteillä, jotka parantavat kaupungin taloudellista asemaa välittömästi. Näiden toimenpiteiden vaikutukset kohdentuvat kuluvan vuoden lisäksi myös ensi vuodelle.

Toisena sopeuttamisen kokonaisuutena on uusien toimenpiteiden määrittäminen. Tämä tarkoittaa sellaisten keinojen etsimistä, joilla turkulaisten palvelut voidaan järjestää aiempaa järkevämmin ja tehokkaammin.

– Kaupunkilaisten palveluihin sopeuttamisen ei pitäisi näkyä säästöinä, vaan entistä parempina ja tehokkaampina palveluina, kaupunginjohtaja Arve sanoo tiedotteessa.

Kolmantena sopeuttamistoimiin liittyvänä ja taloutta kestävästi parantavana kokonaisuutena on uuden kasvun tukeminen yhdessä kumppaneiden kanssa.

– Pidämme investointitason korkealla koronapandemian vaikutuksista huolimatta ja teemme voimakasta yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa, Arve painottaa yhteistyötä.

Turun kärkihankkeet ovat Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto sekä Smart & Wise Turku.

Kaupungin investointimenot ovat koko taloussuunnitelmakaudella yhteensä 613 miljoonaa euroa. Valtaosa eli 481 miljoonaa euroa käytetään rakentamiseen.

– Rakennamme monitoimitaloja sekä korjaamme erityisesti kouluja ja päiväkoteja. Haluamme, että erityisesti lasten ja nuorten olosuhteet ovat kaupungissa kunnossa, kaupunginjohtaja Arve sanoo tiedotteessa.

Kaupungin eri toimintoja yhdisteleviä monitoimitaloa on tulossa Pansio-Pernoon, Linnakaupunkiin, Runosmäkeen ja Skanssiin.

Toimitilahankkeet painottuvat uudisrakennuksiin, mutta myös rakennusten peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Valtaosa infrainvestoinneista on kiinteistökehityskohteita, strategisia hankkeita ja korjausvelkakohteita.

Lisäksi kaupunki toteuttaa kaupungin taseen ulkopuolisia investointihankkeita kuten raitiotien kehitysvaiheen sekä vuokrahankkeita, esimerkkeinä Sofiankadun ja Elinanpuiston päiväkodit ja päihdehuollon tilaratkaisut.

Muita mittavia uudishankkeita suunnitelmakaudella ovat uusi Konserttitalo ja kaupungin henkilöstön Byråbo-hankkeen kiinteistö.

Investointitasoihin ei ole tehty muutoksia koronapandemian aiheuttamista vaikutuksista huolimatta. Investointimenojen tavoite on 110,2 miljoonaa euroa.

Turun kaupungin henkilöstön määrä on noussut palveluiden kasvaneen kysynnän vuoksi erityisesti sivistystoimialalla ja hyvinvointitoimialalla. Taloussuunnitelmassa on toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään henkilöstömenojen kehitystä.

Turun johtamisjärjestelmän uudistaminen pormestarien vetämäksi kesäkuusta 2021 alkaen tulee myös vaikuttamaan henkilöstösuunnitelmiin ja -rakenteisiin sekä kaikkien kaupungin toimielinten tavoitteisiin.

Kerromme aiheesta lisää myöhemmin maanantaina.