Katutyöt haittaavat liikennettä Anikaistenkadulla konserttitalon kohdalla

Kiveystyö sekä jyrsintä- ja päällystystyö haittaavat liikennettä Konserttitalon edustalla sekä Aninkaistenkadun ja Maariankadun risteyksessä. Työt alkavat tiistain vastaisena yönä jyrsinnällä. Töiden arvioidaan kestävän marraskuun loppuun.

Töiden aikana Aninkaistenkadulla on yksi ajokaista pois käytöstä kumpaankin suuntaan ajaessa. Maariankadulla on pois käytöstä yksi ajokaista. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.

Työn edetessä liikennejärjestelyt muuttuvat.

Turun liikennekeskuksen mukaan työt aiheuttavat merkittävää liikennehaittaa molemmissa ajosuunnissa Aninkaistenkadulla ja Maariankadulla. Autoilijoiden kehotetaan käyttävän muita ajoreittejä mahdollisuuksien mukaan.