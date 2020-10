Poliisilla kiireinen syyslomaviikonloppu: Hirvensalon sillalla kaahattiin yli 160 km/h, kotihälytyksiä sata kappaletta

Syyslomaviikon viikonloppu on ollut Lounais-Suomen poliisin alueella varsin kiireinen, vaikka aivan kesäviikonloppujen tehtävämääriin ei yllettykään. Perjantaiaamun ja sunnuntaiaamun välillä on poliisi suoritti lähes 900 tehtävää. Kotihälytyksiä on hoidettu sunnuntai-aamuun mennessä sata.

Kirjattuihin rikosilmoituksiin sisältyy muun muassa 24 epäiltyä rattijuopumusta, joista yhdeksän oli törkeitä sekä 10 pahoinpitelyä. Yksikään pahoinpitelyistä ei ollut törkeä

Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin kahdeksan. Näistä ainakin kaksi oli 17-vuotiaiden poikkeusluvalla ajokortin saaneiden ajamia. Törkein ylinopeus ajettiin Turussa Hirvensalon sillalla, jossa 19-vuotias nuorimies ajoi perjantaina alkuyöstä 163 km/h viidenkympin alueella, kyydissään kolme matkustajaa.