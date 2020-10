Kårenin talo Turun Hämeenkadulla kärsi mittavia vahinkoja rakennuksessa lauantai-iltana syttyneessä tulipalossa. Jälkivartiointityöt vaativassa kohteessa jatkuvat yhä sunnuntai-aamuna.

Päivystävän palomestarin Marko Virolaisen mukaan sammutustöissä vanhan talon rakenteita jouduttiin purkamaan. Palosta syntynyt savu pääsi leviämään koko rakennukseen. Lisäksi ravintola ja oppilaskunnan yleiset tilat kärsivät vesi- ja palovahinkoja.

Virolainen ei osaa arvioida, kuinka paljon ihmisiä rakennuksessa oli palon syttymishetkellä. Yksi talon ravintoloista oli auki. Lisäksi talossa opiskelija-asuntoja.

Kaikki talossa olleet ehtivät kuitenkin tiloista ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.

Palo sai alkunsa ravintolan keittiötiloista. Voimakkain palo oli alkuvaiheessa sähkökaapin lähettyvillä.

Syttymispaikasta palo levisi rakenteita pitkin eri kerroksiin ja muualle rakennukseen. Palopesäkkeitä löytyi muun muassa opiskelija-asuntojen lattian alta. Yksi tai kaksi asuntoa kärsi palovahinkoja.

– Asukkaat pääsevät sunnuntain aikana hakemaan tavararoitaan rakennuksesta. Asunnot ja asukkaiden tavarat ovat kärsineet mittavia savuvahinkoja.

Sammutustyöt olivat haastavat, sillä Erik Brygmannin suunnittelema suojeltu arvorakennus on vanha ja sokkeloinen. Lisäksi rakenteissa on paljon purua.

Sosiaalitoimi oli paikalla avustamassa hätämajoituksen järjestämisessä evakuoidulle. Lisäksi paikalla oli linja-auto, jossa majoitusta odottavat voivat lämmitellä.

Palon syttymissyyn tutkinta alkaa todennäköisesti maanantaina.

Rakennuksen kahdessa ensimmäisessä kerroksessa on liike- ja ravintolatiloja. Seuraavissa kolmessa kerroksessa on yhteensä 50 opiskelija-asuntoa. Ylin kuudes kerros on toimistotiloja.

Hämeenkatu oli sammutus- ja raivaustöiden ajan suljettu liikenteeltä Uudenmaankadun ja Auransillan välisellä osuudella.

Jori Liimatainen Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Jori Liimatainen Hämeenkatu on suljettu sammutus- ja raivaustöiden ajan Uudenmaankadun ja Aurasillan välillä.

