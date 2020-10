Kårenin talo kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa – rakennus evakuoitiin

Kårenin talo Turun Hämeenkadulla kärsi mittavia vahinkoja rakennuksessa lauantai-iltana syttyneessä tulipalossa. Päivystävän palomestarin Marko Virolaisen mukaan sammutustöissä vanhan talon rakenteita jouduttiin purkamaan. Palosta syntynyt savu pääsi leviämään koko rakennukseen. Lisäksi tilat kärsivät vesivahinkoja.

Virolainen ei osaa arvioida, kuinka paljon ihmisiä rakennuksessa oli palon syttymishetkellä. Yksi talon ravintoloista oli auki. Lisäksi talossa opiskelija-asuntoja.

Kaikki talossa olleet ehtivät kuitenkin tiloista ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.

Virolainen kertoo, että palo sai alkunsa ravintolan keittiötiloista. Voimakkain palo oli alkuvaiheessa sähkökaapin lähettyvillä.

Syttymispaikasta palo levisi rakenteita pitkin eri kerroksiin ja muualle rakennukseen. Palopesäkkeitä löytyi muun muassa opiskelija-asuntojen lattian alta.

Raivaus- ja jälkivartiointi oli yhä käynnissä hieman ennen puolta kahtatoista alkuyöstä. Rakennus vaatii muun muassa savutuuletusta. Virolainen arvioi, että osa pelastuslaitoksen yksiköistä jää paikalle aamuun.

Sammutustyöt ovat haastavat, sillä rakennus on vanha ja sokkeloinen. Lisäksi rakenteissa on paljon purua.

Sosiaalitoimi oli paikalla avustamassa hätämajoituksen järjestämisessä evakuoidulle. Lisäksi paikalla on linja-auto, jossa majoitusta odottavat voivat lämmitellä.

Rakennukseen pääsee aikaisintaan sunnuntaina.

Palon syttymissyyn tutkinta on alkuvaiheessa.

Rakennuksen kahdessa ensimmäisessä kerroksessa on liike- ja ravintolatiloja. Seuraavissa kolmessa kerroksessa on yhteensä 50 opiskelijaasuntoa. Ylin kuudes kerros on toimistotiloja.

Hämeenkatu on sammutus- ja raivaustöiden ajan suljettu liikenteeltä Uudenmaankadun ja Auransillan välisellä osuudella.

Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

TS/Jori Liimatainen Hämeenkatu on suljettu sammutus- ja raivaustöiden ajan Uudenmaankadun ja Aurasillan välillä.

