Mittavia vahinkoja lauantai-iltana syttyneessä tulipalossa kärsineen Kårenin asukkaat ja toimijat saattavat joutua odottamaan vielä pitkään paluuta koteihinsa ja toimitiloihinsa.

Palo sai alkunsa rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan ravintolan keittiötilojen sähkökaapin luota. Syttymispaikasta palo levisi rakenteita pitkin eri kerroksiin ja muualle rakennukseen. Palopesäkkeitä löytyi muun muassa opiskelija-asuntojen lattian alta.

Sammutustöissä Hämeenkadulla sijaitsevan vanhan talon rakenteita jouduttiin purkamaan, kertoo päivystävä palomestari Marko Virolainen. Palosta syntynyt savu pääsi leviämään koko rakennukseen. Lisäksi ravintola ja oppilaskunnan yleiset tilat kärsivät vesi- ja palovahinkoja ja yksi tai kaksi asuntoa kärsi jonkinasteisia palovahinkoja.

– Asunnot ja asukkaiden tavarat ovat kärsineet mittavia savuvahinkoja, Virolainen kertoo.

Hän ei osannut arvioida, kuinka paljon ihmisiä rakennuksessa oli palon syttymishetkellä. Yksi talon ravintoloista oli auki. Kaikki talossa olleet ehtivät kuitenkin tiloista ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.

Sosiaalitoimi oli paikalla avustamassa hätämajoituksen järjestämisessä evakuoidulle. Lisäksi paikalla oli linja-auto, jossa majoitusta odottavat voivat lämmitellä.

Hämeenkatu oli sammutus- ja raivaustöiden ajan suljettu liikenteeltä Uudenmaankadun ja Auransillan välisellä osuudella.

Jori Liimatainen Paikalla oli useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Rakennuksen kahdessa ensimmäisessä kerroksessa on liike- ja ravintolatiloja. Seuraavissa kolmessa kerroksessa on yhteensä 50 opiskelija-asuntoa. Ylin kuudes kerros on toimistotiloja.

Kårenin opiskelija-asunnoissa asuu yhteensä 51 henkeä.

– Olemme tiedottaneet asukkaille, että heidän on varauduttava siihen, ettei kotiin pääse ainakaan ensi viikon aikana, kertoo rakennuksen omistavan Åbo Akademis Studentkårin toimitusjohtaja Susanna Häyry.

Välttämättömien tavaroiden hakuun asunnoista on järjestetty tilaisuus sunnuntaina. Palon tekninen tutkinta ja vahinkojen kartoitus alkavat maanantaina.

– Pelastuslaitos sai rajattua palon todella hienosti.

– Koko kiinteistö on toistaiseksi suljettuna. Eri toimijoiden pääsy takaisin tiloihinsa on tilannekohtaista.

Jori Liimatainen Hämeenkatu oli suljettu sammutus- ja raivaustöiden ajan Uudenmaankadun ja Aurasillan välillä.

Sammutustyöt olivat haastavat, sillä Erik Bryggmanin suunnittelema suojeltu arvorakennus on vanha ja sokkeloinen. Lisäksi rakenteissa on paljon purua.

– Tämä on aivan upea rakennus, kuvailee Kårenin talossa yli 20 vuotta työskennellyt arkkitehti Sakari Himanen Hila Arkkitehdit Oy:stä.

– Mielestäni Kåren on yksi Bryggmanin mielenkiintoisimmista töistä, vaikka hänen tuotantonsa on laaja ja siihen kuuluu tunnetumpiakin rakennuksia.

Arkkitehtitoimiston tilat sijaitsevat Kårenin ylimmässä kerroksessa, Bryggmanin entisessä toimistossa. Hila Arkkitehdit on myös vastannut useista suojellun rakennuksen muutos- ja korjaustöistä. Palon syttymispaikalla saneerauksia ei Himasen mukaan ole tehty.

Himanen arvioi, että arkkitehtuurin vauriot jäävät hyvällä tuurilla vähäisiksi.

– Pääsin juuri käymään toimistossa, ja siellä ei oikeastaan ole vahinkoja. Tuuletettu tila on.

Katso vuonna 2018 kuvattu video, jossa esitellään tuolloin vastaremontoitua Kårenia:

