Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää sisätiloissa Turussa – useissa kaupungin yksiköissä tartuntoja

Kaupunginjohtaja Minna Arve kertoo tiistaina viikoittaisessa tiedotustilaisuudessaan Turun koronatilanteesta.

Kaupungissa on todettu kuluneen kahden viikon aikana 88 uutta tartuntaa. Yhteensä kaupungissa on todettu nyt 436 tartuntaa.

Arven mukaan koronatilanne kiihtyy Turussa. Tartunnat ovat yhä suurilta osin jäljitettävissä ja niiden on todettu leviävän erityisesti perhepiirissä, anniskelupaikoissa sekä sisätiloissa järjestetyissä yksityistilaisuuksissa. Siksi Varsinais-Suomen alueellinen koronatyöryhmä ei suosittele järjestettävän yli 20 hengen yksityistilaisuuksia sisätiloissa. Suositus tulee voimaan maanantaina 19. lokakuuta, mutta ryhmän mukaan sitä tulisi alkaa noudattaa heti.

Kaupungin yksiköissä todettu tartuntoja

Jyrkkälä-Pansion kotihoidon alueella työskentelevällä henkilöllä on todettu tartunta syyskuun lopulla. Kuusi työntekijää on määrätty karanteeniin altistumisen vuoksi. Potilaat eivät altistuneet taudille.

Syvälahden koulussa todettiin yhdellä henkilöllä koronavirustartunta sunnuntaina 11. lokakuuta. Koulussa altistuneisiin oppilaisiin ja henkilökunnan jäseniin on oltu yhteydessä Wilman kautta sekä puhelimitse. Lisäksi Turun kaupungin tartuntatautien valvonta antaa karanteeniin liittyvät toimenpideohjeet altistuneille puhelimitse.

Myös kaupunginsairaalan osastolla on todettu yhteensä neljä tartuntaa. Tartuntoja on ollut sekä henkilökunnalla että potilailla. Osastolla on vierailukielto, eikä sinne oteta uusia potilaita.

Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Karanteenissa on 19 osaston työntekijää.

Lisäksi suomalais-venäläisen päiväkodin Miska-talossa on todettu tartunta 11.10. Henkilökunta ja lapset on määrätty karanteeniin.

Kaupunginjohtaja muistutti tilaisuudessa vanhusten asumispalveluiden sekä terveydenhoidon yksiköissä tehtävien vierailujen turvallisuudesta. Yksiköissä ei pitäisi vierailla, jos kärsii minkäänlaisista hengitystieoireista. Vierailijoiden tulee suojautua asianmukaisesti. Vierailijoille ei jaeta kasvomaskeja, vaikka niiden käyttöön velvoitettaisiin.

Vierailuista on sovittava etukäteen asumispalveluyksikön, sairaalan aulahenkilön tai osaston henkilökunnan kanssa.

Huoltajien suositellaan käyttävän maskeja noutaessaan ja tuodessaan lapsia päiväkodeista.

Päiväkotien eteiset ovat usein ahtaat, eikä niissä pystytä pitämään turvavälejä.

Skopjen lennolla perjantaina todettiin seitsemän tartuntaa. Koneen 49 matkustajasta 43 testattiin.

Kaikki matkustajat ohjeistettiin omaehtoiseen karanteeniin. Pohjois-Makedonia kuuluu THL:n koronariskin arvioimista varten luodun liikennevalomallin punaiseen luokkaan.

Seuraava Skopjen lento saapuu Turkuun perjantaina 16.10. Viranomaiset ovat myös tätä lentoa vastassa.

Vähävaraisille tarkoitettuja maksuttomia kangasmaskeja jaetaan edelleen kauppakeskus Skanssin Monitorissa.

Monitori sijaitsee Skanssin kauppakeskuksen toisessa kerroksessa Itäparkin päädyssä, Intersportin myymälää vastapäätä.

Maskeja jaetaan arkisin kello 12–18.

Kangasmaskeja jaetaan kaksi kappaletta jokaiselle niitä tarvitsevalle.