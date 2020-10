Lounaspaikka: Kakolan Ruben tarjoaa muuta kuin vankilaruokaa

Syyskuun lopulla avautuneen hotelli Kakolan myötä avautui myös hotellin ravintola Ruben. Ravintola sijaitsee samalla paikalla kuin vankilan ruokala sijaitsi aiemmin. Myös keittiö on alkuperäisellä paikallaan. Sisustus on harmoninen ja tyylikäs. Vankila-ajoista muistuttavat ainoastaan kalterit ikkunoissa ja seinillä olevat vanhat valokuvat entisajan vangeista.

– Täällä on käynyt syömässä entisiä vankilan keittäjiä ja he ovat todenneet, että jotakin tuttua paikassa on, vaikka onkin täysin erinäköistä, ravintolapäällikkö Mira Helen hymyilee.

Rubenissa suositaan kotimaisia raaka-aineita lähituottajilta.

– Ruoka valmistetaan käsityönä laadukkaista raaka-aineista. Haluamme käyttää lähialueiden pieniä tuottajia, kertoo keittiöpäällikkö Roni Toivari.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ravintolassa on kaksi menua: klassikot ja sesonkimenu.

– Klassikkolistalta löytyy bistrohenkistä ruokaa, kuten burgeria ja salaattia. Sesonkimenu vaihtelee sen mukaan mitä kauden antimia on saatavilla, Toivari kertoo.

Hotellin aamiaisella ei ole tarjolla lainkaan muun muassa appelsiineja, koska niitä Suomessa ei kasvateta.

– Löysin läheltä vesimelonien kasvattajan ja niitä on mahdollisesti tulossa meillekin, Toivari sanoo.

Jane Iltanen Rubenista saa lounasta arkisin.

Lounasta Rubenista saa arkisin. Joka päivä listalla on neljä vaihtoehtoa, jotka ainakin toistaiseksi pysyvät samoina yhden viikon ajan. Tulevaisuudessa lista tulee muuttunee useammin.

– Joka päivä listalla on jokin keitto, salaatti, kotiruoka-annos ja burgeri, Roni Toivari sanoo.

Vierailupäivänä lounaslistalla oli sellerikeittoa ja västerbottenleipää, Kakolan maalaissalaattia, lohiwallenberg, tillikurkkua ja ruskistettua voita sekä rotukarjaburgeri, cheddarjuustoa ja karamellisoitua sipulia.

Lounasannoksia odotellessa pöytään tuotiin lähileipomo Bageri Å:n leipää ja vaahdotettua voita. Vesi on saatavilla tavallisena tai hapotettuna.

– Meillä on laite, jolla hapotamme hanaveden, Helen kertoo.

Valitsin listalta lohiwallenbergin ja lounasseuralaiseni valitsi sellerikeiton. Keitto oli kaunis ja kuulemma myös hyvin maukas ja tuhti. Juustoinen leipä sopi keiton kanssa mainiosti.

Lohiwallenbergin oli herkullinen ja perunamuussi täyteläistä. Tillikurkut sopivat annokseen hyvin.

Tyylikäs miljöö, rauhallinen musiikki ja pöytiintarjoilu tekevät lounashetkestä mukavan kiireettömän. Lounaan päätteeksi on tarjolla kahvia tai teetä. Jos jälkiruokahammasta kolottaa voi listalta tilata päivän jäätelön lisukkeineen.

Lounasajan alettua ravintolaan saapui jatkuvasti lisää asiakkaita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Mukavasti ihmiset ovat löytäneet lounaalle, vaikka emme ole vielä yhtään mainostaneet, Helen sanoo.

Hän kertoo, että sunnuntaibrunssi on osoittautunut erittäin suosituksi.

– Brunssille on jonotettu. Turussa ei ole montaa paikkaa, joissa olisi sunnuntaisin brunssi.

Vielä toistaiseksi Kakolan hotellialueen parkkipaikkatilanne on kehnohko, mutta tilanteeseen on tulossa parannuksia.

– Ihan pian hotellin eteen tulee parkkipaikka, joka toistaiseksi on vielä työmaa-alueena, Mira Helen kertoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.