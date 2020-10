No arvaapa monestiko minä autoilijana olen ollut hengenpelastaja...siis siksi, että polkupyöräilijä tai skuuttikuski on pamahtanut vauhdilla suojatielle ja olen tehnyt hätäjarrutuksen. Voi kun tuon liikennesäännön edes oppisivat...

@Pekka, todennäköisesti läheltäpiti tilanteet menevät 2/3 ja 1/3. Koska ne tilanteet joissa törmäys on sattunut, ja poliisi on paikalle kutsuttu, on vika autoilijassa kahdessa tapauksessa kolmesta.



Olisi kuitenkin parempi puuttua noihin tilanteisiin joissa autoilija on syyllinen, koska siinä loukkaantuu/kuolee syytön osapuoli.