Raisiolaisessa Varppeen päiväkodissa koronatartunta

Raision Varppeen päiväkodissa on todettu koronatartunta yhdellä henkilöllä. Yksi päiväkotiryhmistä työntekijöineen on asetettu karanteeniin. Kaikille altistuneille on ilmoitettu asiasta, Raision kaupunki tiedottaa.

Raisio seuraa tilannetta ja kertoo tiedottavansa mahdollisiista jatkotoimenpiteistä tarpeen mukaan.