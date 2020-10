Turkulaisen Marko Vainion intohimona on esiintyminen – koronatilanne siirsi juhlakiertueen

– Ei tällaista todeksi olisi uskonut. Saavuin keväällä lomalta Australiasta juuri koronakaranteenin alkaessa, ja jouduin perumaan kaikki kevään keikkani. Tuudittauduin ajatukseen, että kesän jälkeen kaikki taas jatkuisi normaalisti, toteaa Marko Vainio.

Epävarman tilanteen vuoksi Vainiolla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin siirtää syksylle kaavailtu Divet 15-vuotisjuhlashow ensi syksyyn.

– Kiertuesatsaus on niin suuri, että parempi ottaa varman päälle.

Vainio toteaa, että hän on ollut yksi aktiivisimmista ja kovaäänisimmistä esittävistä taiteilijoista, jotka ovat ottaneet kantaa päättäjien suuntaan tapahtuma-alan ahdingosta.

– Tunnelmat ovat sekavat. Toki tilanne koskee rankasti myös matkailu- ja ravintola-aloja sekä monia muita aloja ja yhdessä tässä ollaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Ahdistavaa se on, kun itsestä riippumattomista syistä viedään pois se, mitä on tehnyt. Eikä pelkästään taloudellisesti. Se myös koettelee, että en voi tehdä sitä, mihin minulla on intohimoa ja minkä koen omakseni, esiintyä.

Paikalleen rypemään Vainio ei kuitenkaan suostu. Aikaa on nyt itsetutkiskelulle sekä uuden ammatin opiskelulle hierojakoulussa.

– En tiedä, olenko koskaan hieroja työkseni, mutta ainakin se on uusi hyödyllinen taito, Vainio hymyilee.

Samaan aikaan Vainio muokkaa edelleen Divet-show'taan ja valmistautuu juontokeikkoihin, jotka ovat tulleet uutena aluevaltauksena mukaan drag-taiteilijan työnkuvaan. Valmistautua pitää myös tulevaan pikkujouluaikaan ja mahdollisiin esiintymisiin.

Nyt kun on ollut aikaa, Vainio on paneutunut yhä tarkemmin esittämiensä artistien karaktääreihin.

– Otan mukaan uusia artisteja esitettäväksi sekä muokkaan säännöllisesti vanhojakin hahmojani, esimerkiksi heidän ulkoasuaan, tai vaihdan esitettäviä kappaleita.

Céline Dion on yksi Vainion vakituisista hahmoista. Aikaisemmin hän on esittänyt lavalla kappaleen My heart will go on, mutta jatkossa tilalle on luvassa vauhdikkaampaa tuotantoa.

"Hahmojen täytyy olla tarpeeksi tunnettuja artisteja, ja maneereiden pitää olla yleisölle tunnistettavia, muuten esitys ei toimi."

– Se on aivan uusi näkökanta Célineen, kaikki menee uusiksi, musiikki ja liikekieli.

– Hahmojen täytyy olla tarpeeksi tunnettuja artisteja, ja maneereiden pitää olla yleisölle tunnistettavia, muuten esitys ei toimi.

Timo Jakonen

Vainiolle drag on impersonointia, isojen tähtien matkimista. Lavalla muuntautumiset hahmoista toisiksi tapahtuu nopeasti yleisön edessä. Välillä se vaatii myös improvisointia, jos vaikkapa juuri oikea peruukki ei olekaan käden ulottuvilla. Korvaava pitää osata valita nanosekunnissa.

Omassa piirissään Vainio on saanut kritiikkiä siitä, että olisi jämähtänyt vanhaan aikaan. Viime vuosina drag on muuttunut, drag-taiteilijat ovat tähtiä, artisteja ja laulajia ilman imitaatiota. Suomessa Vainio on edelleen yksi harvoista drageista, jotka ovat pystyneet elättämään taiteella itsensä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Koen, että olen viihdyttäjä ja impersonointi on juttuni, jota kautta tuon huumoria yleisölle. Esiinnyn teatteriyleisölle, ja esittämäni huumori sopii kohdeyleisölleni.

– Muutenkin tällä hetkellä drag-taide kokee arvostusta yhä enemmän ja taso on korkea.

Vainion drag-taide on saanut tunnustusta useaan otteeseen. Hänelle itselleen yksi merkittävä tunnustus on vuosi sitten Edinburgh Fringe -taidefestivaaleilla saatu palkinto. Divet Show -ohjelmanumero oli yksi seitsemästä teoksesta, jotka saivat festivaalin parhaan esityksen, Spirit of the Fringe -palkinnon.

– Oli erittäin virkistävää nähdä kansainvälisiä drag-taiteilijoita ympäri maailman, ja saada vielä tunnustusta omasta työstä. Haaveilen, että joskus vielä pääsisin maailmalla esiintymään. Meillä oli jo alustavia suunnitelmia Englantiin teatterikiinnitykseen, ehkä tämä vielä joskus toteutuu.