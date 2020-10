Kaarinan Rkp nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Kaarinan Rkp nimesi hallituksensa kokouksessa ensimmäiset neljä ehdokastaan kevään 2021 kuntavaaleihin.

Nimetyt ehdokkaat ovat Åsa Gustafsson, Charlotta Häggblom, Jouni Marttila ja Ulf Sourander.

Kaarinan Rkp:n tavoitteena on lisätä valtuustopaikkojaan kevään kuntavaaleissa. Puolue on solminut vaaliliton Keskustan ja Kristillisdemokraattien kanssa. Viime kuntavaaleissa RKP sai 573 ääntä Kaarinassa.

– Tuleva vaalikausi tulee olemaan haastava kaupungin talousnäkymien kannalta. Meillä on suuri investointitarve, mutta se on välttämätöntä, sillä tarvitsemme uusia tiloja niin kouluille kuin päiväkodeille. Me haluamme olla päättämässä kestävän talouden puolesta ja haluamme panostaa sosiaalipalveuihin, sanoo Kaarinan Rkp:n puheenjohtaja Åsa Gustafsson tiedotteessa.

Kaarinan RKP:n hallitus nimeää seuraavat ehdokkaansa marraskuussa.