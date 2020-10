Palotarkastajaksi esittäytynyt huijari liikkeellä Turussa – pelastuslaitos neuvoo tunnistamaan oikean tarkastajan

Varsinais-Suomen pelastuslaitos varoittaa palotarkastajiksi esittäytyneistä huijareista. Ainakin keskiviikkona palotarkakastajaksi esittäytynyt henkilö on käynyt asukkaan ovella Turussa ja kysellyt joitakin tietoja.

Länsi-Uudenmaan poliisi varoitti aiemmin tällä viikolla vanhuksiin kohdistuneista vastaavista huijausyrityksistä Länsi-Uudenmaan alueella.

Pelastuslaitos muistuttaa, että oikean palotarkastajan tunnistaa siitä, että hänellä on aina mukanaan kuvallinen virkakortti. Pelastusviranomaisen henkilökortti on kuvalla varustettu kortti, josta ilmenevät henkilön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike. Se kannattaa aina pyytää nähtäväksi. Lisäksi oikealla palotarkastajalla on työvaatteet, joissa lukee nimi ja virka-asema. Palotarkastaja liikkuu aina punaisella pelastuslaitoksen virka-autolla, jonka katolla on sininen vilkku. Palotarkastajat tulevat asuntoihin vain etukäteen sovittuna aikana.