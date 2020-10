Korona kasvattanut LSJH:n lajitteluasemien kävijämääriä

Korona on kasvattanut Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) asiakasmääriä. Syyskuussa lajitteluasemilta kirjattiin miltei 30 prosenttia enemmän asiakastapahtumia kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Koko alkuvuoden aikana asiakkaita kävi yli 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Paikoittain esimerkiksi Topinojan jätekeskuksen asemalla on ollut jonoja, kun käytössä on ollut vain yksi kuormantarkastuskaista asiakasmäärään rajoittamiseksi.

– Sama kasvusuuntainen trendi näyttää jatkuvan myös vuoden tällä puoliskolla. Syyskuussa meillä kävi lähes 30 000 asiakasta, mikä on miltei 30 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 syyskuussa, kertoo LSJH:n palvelusuunnittelija Marko Kokkonen tiedotteessa.

Ylimääräisten kontaktien välttämiseksi lajitteluasemilla on siirrytty käyttämään vain korttimaksua. Lajitteluasemien henkilökunta palvelee asiakkaita maskin takaa ja maskin käyttöä suositellaan myös asiakkaille.

– Asiakkaiden ja henkilökuntamme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Jotta ylimääräisiltä kontakteilta vältytään, on käteisen käytöstä päätetty toistaiseksi luopua, Kokkonen kertoo.