Sähkön siirtohintojen kasvua yritetään hillitä kansalaisaloitteella – turkulaisen omakotiasukkaan silmin "siirto maksaa jäätävän paljon"

Omalla asutusalueella ei yhtäkään kaapelia ole vuosiin vaihdettu, mutta siirtohinnat noin kuuden vuoden aikan reilusti kaksinkertaistuneet. Siirtoyhtiön mies ohimennen kertoi, että kaapelointeja tehtäisiin vielä ainakin kuusi vuotta. Tästä nyt puolitoista kulunut.

Tänä päivänä siirto maksaa noin 2,5 kertaa itse sähkön hinnan. Mutta liennee tosiasia että yhtiön osakkeita on monien kansanedustajiemmekin salkuissa - ei keksi .uutakaan järkisyytä tälle ryöstämiselle. Lisäksi sähköyhtiöitä mielettömästi tarjoamassa sopimuksia itse energiasta mikä alkutarjouksen jälkeen helposti puolitoistakertaistuu. Eli kuluttajan pitää olla kustannustarkkana, siksi kallis on tämä välttämätön perushyödyke. Tämän kaiken kruu -naa vielä kallis valtiolle menevä vero!

Alun alkaen Fortum on ollut se sysäävä tekijä nykytilaan omistajaohjaavin ministerein jotka eivät kyllä vähimmässäkään määrin ansaitse nimitystä "kansanedustaja".

