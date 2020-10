Lennart Holmberg

Kaarinan terveysaseman tilanteesta on tihkunut useita huhuja syksyn aikana. Johtavan ylilääkärin ja ylihoitajan mukaan korona on pakottanut työntekijöitä tehtäväkiertoon. Tämä on voinut aiheuttaa muutosvastaisuutta ja uupumusta.