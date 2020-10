Turkulaiselle talousneuvokselle Vesa Viitaniemelle myönnettiin syyskuussa Freedom of the City of London, lähinnä monipuolisen, kansainvälisen avustustoiminnan perusteella.

Lontoon kaupungin vuodesta 1237 myöntämä arvostettu tunnustus on todennäköisesti maailman vanhin edelleen elävä lajissaan. Seremonia ja juhlallinen vakuutus – Declaration of Freemen – toteutettiin korona-aikana virtuaalisesti. Normaalisti seremonia järjestetään Lontoon vanhassa Kiltatalossa.

Freedom of the City -tunnustus on osaltaan ollut luomassa Lontoon historiallisen kaupungin kauppiaiden ja käsityöläisten kiltalaitosta ja tämän päivän ammatti- ja yrittäjäyhdistyksiä. Aikanaan se antoi vapauden Lontoon kaupungin tulleista sekä oikeuden käydä kauppaa ja kantaa miekkaa Lontoon Cityn alueella. Ehkä erikoisin piirre on ollut oikeus ajaa lampaita ja karjaa London Bridgen kautta torille. Muuan muassa julkisuuden henkilöt ovat käyttäneet mahdollisuutta kerätäkseen huomiota ja avustuksia hyväntekeväisyyteen.