Pöytyällä korjataan Karhunojan siltaa

Varsinais-Suomen Ely-keskus korjaa Pöytyällä maantiellä 2250 Karhunojan sillan puukantta. Kannen kunnostuksessa tarvittavat osat on valmistettu osittain elementteinä etukäteen, jotta liikennehaitta jää mahdollisimman lyhyeksi.

Töitä tehdään 12.­–18. lokakuuta, ja liikenne joudutaan katkaisemaan töiden ajaksi sillan kohdalla ja ohjaamaan kiertotielle. Liikennekatkon ajaksi ajoneuvoliikenne viitoitetaan kiertotielle valtatien 9 ja maantien 2254 kautta.

Liikenne katkaistaan siltapaikalla ensi viikon maanantaiaamulla kello kahdeksalta, ja avataan taas liikenteelle viimeistään sunnuntaina 18. lokakuuta iltayhdeksältä.

Kevyelle liikenteelle ei ole kuitenkaan mahdollista järjestää turvallista kulkua siltapaikan yli.

Karhunojan sillan puukansi on uusittu 2003. Lisäksi pieniä kunnostustöitä on tehty useina vuosina. Sillan kannelle on asennettu aiemmin esimerkiksi teräslevytykset. Liikennemäärä siltapaikalla on arviolta 530 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii TYL Silko.