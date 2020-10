Valekuurot rahankerääjät yhä riesana Lounais-Suomessa – poliisi pyytää vihjeitä

Turun Sanomat kertoi elokuussa seudulla kiertäneistä rahankerääjistä, jotka ovat keränneet kuurojen nimissä rahaa kansalaisilta.

Tuolloin kahden naisen oli nähty keräävän rahaa vakuuttavan näköiseksi naamioidun keräyslistan kanssa ainakin suurten markettien käytävillä ja parkkipaikoilla.

Lounais-Suomen poliisi on saanut kesän aikana useita ilmoituksia vastaavista huijareista. Rahan kerääjät ovat esitelleet itsensä kuuroiksi tai kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Myös Kuurojen liitto on varoittanut yleisöä toiminnasta, jolla ei ole tekemistä heidän kanssaan. Liiton mukaan toimintaa on esiintynyt jo vuosien ajan.

Poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan keräyksiin varauksellisesti, koska niillä ei välttämättä ole vaadittavaa keräyslupaa, eivätkä rahat mene ilmoitettuihin lahjoituskohteisiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Poliisi muistuttaa, että kaikilla lailliseen keräykseen osallistuvilla on oltava mukana joko poliisin myöntämä todistus keräyksen laillisuudesta taikka poliisin myöntämä lupanumero, jolla keräyksen laillisuuden pystyy tarkastamaan.

Lahjoittajan kannattaa pyytää nähtäväksi keräysluvat, jos epäilee rahankeräyksen aitoutta.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kesän aikana tullut useita ilmoituksia henkilöistä, jotka keräävät rahaa myymälöiden ja kauppakeskusten edustoilla. Kerääjät ovat esitelleet itsensä kuuroiksi tai kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Keräilijöillä on virallisen näköinen keräyslista, johon he keräävät lahjoittajien nimiä. Keräyslistassa on usein kuva pyörätuolista sekä Suomen lippu. Poliisi kehottaa ihmisiä suhtautumaan varauksellisesti tällaisiin keräyksiin, koska niillä ei välttämättä ole vaadittavaa keräyslupaa, eivätkä rahat mene ilmoitettuihin lahjoituskohteisiin.

Vihjeet laittomilta vaikuttavista keräyksistä voi lähettää poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.