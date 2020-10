Kupittaanpuistolle kansainvälinen tunnustus – kiitosta erityisesti puiden kunnossapidosta

Turun kupittaanpuisto palkittiin kansainvälisellä viheralueiden laadun tunnuksella Green Flag Awardilla. Green Flag Award -hankkeessa viheralueita arvioidaan kriteeristöllä. jossa on kaikkiaan 27 osa-aluetta. Kupittaanpuisto sai erityismaininnan ympäristövaikutusten hallinnasta ja ensiluokkaisesta kasvillisuuden, erityisesti puistopuiden, kunnossapidosta.

– Puiden hoito on erinomaisella tasolla Kupittaanpuistossa ja niiden merkitys alueelle on suuri, sillä viheralue on tärkeä ja laaja osa kaupungin ekologista verkostoa, GFA-tuomareiden arviointiraportissa kiitellään.

Lisäksi kiitosta keräsivät puiston monipuoliset lajit ja suuri määrä vanhoja isokokoisia puita, jotka sitovat hiiltä ja puhdistavat kaupunki-ilmaa, ja näin toimivat samalla merkittävänä tekijänä Turun kaupungin hiilineutraalitavoitteissa kohti vuotta 2029.

Turun kaupungin infran kunnossapidon päällikkö Mari Helin iloitsee saadusta tunnuksesta.

– Kupittaanpuisto on osa kansallista kaupunkipuistoa Turussa ja se on yksi merkittävimmistä puistoista koko kaupungissa. Puiston kehittäminen ja ylläpitäminen on pitkäjänteistä työtä, ja on hienoa, että kunnossapito saa ansaitsemaansa tunnustusta.

Kansainvälinen Green Flag Award on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Kupittaanpuiston lisäksi tunnuksen sai tänä vuonna myös Lepaan kampuspuisto, Lahden Pikku-Vesijärven puisto, Tampereen Hatanpään Kartanonpuisto ja arboretum sekä viisi puistoa Kotkassa Vesipuisto, Katariinan Meripuisto, Jokipuisto, Sibeliuksenpuisto ja Fuksinpuisto.

Green Flag Award -hankkeen tarkoituksena on vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaasti ylläpidetyille viheralueille. Standardien avulla voidaan perustella ja kehittää alueiden vaatimaa rahoitusta sekä houkutella lisää käyttäjiä viheralueille. Tunnusta hallinnoi englantilainen Keep Britain Tidy -organisaatio. Suomessa Green Flag Award -tunnusta hallinnoi ja kehittää Viherympäristöliitto ry.