Ottakaa asioista selvää

Meidän Naantalissa sijaitsevaan taloyhtiöön tuli maalämpö kolmisen vuotta sitten. Taloyhtiön hallitus tutustui maalämpöasioihin huolellisesti ja jo alkumetreillä kävi ilmi, että meluasiat on huomioitava. Sen tähden myös laitteistoihin tutustuttiin huolellisesti ja maalämpöpumpuksi valittiin suomalainen hiljainen malli, jonka kompressori on kumityynyjen varassa koneikossa kiinni ja koneikko kelluu toisten kumityynyjen varassa laitteen rungossa, joka on asennettu kolmansien kumityynyjen päälle lattialle. Putkiliitäntöihin tehtiin ääntä eristävä joustoliitos teräsverkotetuilla kumiputkilla jo heti aluksi. Laitteen alapuolinen betonilaatta varauduttiin sahaamaan irti lattian betonirakenteista mahdollisten värinöiden siirtymisen katkaisemiseksi mikäli melua syntyisi ja huone varauduttiin äänieristämään sisäpuolelta. Näyttää siltä, että tämän Raisiolaisen taloyhtiön maalämpötoimittaja on kokematon, sillä meidän maalämmön tarjouskilpailun voittaja avoimesti kertoi siitä, että joissakin taloyhtiöissä voi tulla meluongelmia ja kertoi myös miten heillä toimitaan, ettei niitä syntyisi. Tärkeintä oli hankkia hiljainen maalämpöpumppu ja se ei ollut se halvin vaihtoehto vaikkei se nyt niin kovin kallis ollutkaan. Mitään meluongelmia meidän taloyhtiössä ei ole ollut. Asia kartoitettiin kyselyllä varmuuden vuoksi.

