Omaolon kautta mahdollista varata aika koronavirustestiin

Tykslabin koronavirustestiin voi jatkossa varata ajan sähköisesti Omaolo-sivuston kautta.

Turun terveysasemien sairaanhoitajat varaavat viikossa 2000 aikaa koronavirustestiin. Omaolon sähköisen ajanvarauksen kautta asiakas saa ajan nopeammin ja sairaanhoitajien työaikaa vapautuu muuhun työhön. Omaolon kautta ohjautuu alkuvaiheessa noin 300 asiakasta koronavirustestiin ja määrää on tarkoitus lisätä tulevina viikkoina.

– Tavoitteenamme on jatkossa ohjata kaikki Omaolon kautta tehdyt oirearviot sähköiseen ajanvaraukseen. Nyt kehitetty ajanvaraus ei ole vielä täysin valmis, mutta otamme sen silti käyttöön. Haluamme rohkeasti kokeilla ja kehittää erilaisia tapoja ohjata kuntalaiset suoraan testeihin ilman erillistä puhelinsoittoa. Meidän on löydettävä keinoja terveysasemien puhelujonojen helpottamiseksi, ylilääkäri Suvi Vainiomäki Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta kertoo Turun kaupungin tiedotteessa.

Tällä hetkellä kehityksen alla on myös negatiivisen testituloksen ilmoittamisen automatisointi.

– Kaupunkilaisen kannalta on ensisijaisen tärkeää saada koko oireesta tulokseen prosessi mahdollisimman jouhevaksi ja nopeaksi. Yhtäältä tärkeää on keventää terveydenhuollon ammattilaisten työtaakkaa. Nyt toteutetut tietojärjestelmien yhteensovitukset ja ohjelmistorobotiikkasovellus palvelevat molempia tarpeita. Jatkamme kehitystä kaikkien käsittelyviiveiden poistamiseksi, kunnes voimme antaa takuuajan oireesta tulokseen prosessin läpimenoajalle, hankejohtaja Tapio Järvenpää Turun kaupungin Smart and Wise Turku -kärkihankkeesta kertoo.

Tykslabin apulaisylilääkäri Pia Leino kertoo, että tällä hetkellä koronanäytteenottoon pääsee pääsääntöisesti seuraavana päivänä.

– Olemme tehneet paljon töitä poikkeuksellisissa oloissa kesän ja syksyn aikana, jotta olemme pystyneet vastaamaan lisääntyneisiin koronanäytteenoton tarpeisiin, Leino sanoo.

Sähköinen ajanvaraus onnistuu Omaolon koronavirustaudin oirearviossa. Palvelu on kehitetty yhteistyössä Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Omaolo on kansallinen digipalvelu, joka auttaa arvioimaan hoidon tai palvelun tarvetta.