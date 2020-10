Ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella koronavirustartunta – altistuneita muissakin koulutaloissa

Turun ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella on todettu koronavirustartunta 1. lokakuuta. Kaupungin sivistystoimialan mukaan altistuneita on Ruiskadun lisäksi Lemmikäisenkadun ja Aninkaisten koulutaloissa. Ruiskadulla on sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden opiskelijoita.

Tartuntatautiviranomaiset ovat olleet yhteydessä altistuneisiin ja antaneet ohjeita karanteenista sekä jatkotoimista.

Myös Yli-Maarian koulussa todettu koronavirustartunta. Sivistystoimiala kertoo, että Yli-Maarian koulua käyvällä lapsella todettiin koronavirustartunta 3.lokakuuta. Koulussa altistuneiden lähikontakteihin eli oppilaiden perheisiin ja koulun työntekijöihin on otettu yhteyttä. He ovat saaneet toimenpideohjeet puhelimitse ja Wilman kautta.

Kaikki altistuneet lapset ja työntekijät on kartoitettu ja ohjattu karanteeniin.

Sivistystoimialan tiedotteessa muistutetaan, että koronatesti on aina tarpeen, jos henkilöllä on koronavirukseen sopivia infektio-oireita. Kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla koronan oireet voivat olla hyvin lieviä ja myös vatsaoireita esiintyy.

– Jokaisen pitää viimeistään nyt noudattaa koronan varotoimia: käyttää maskia THL:n ohjeiden mukaisesti, huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta. Koronaepidemia kiihtyy koko maassa, ja siksi on äärimmäisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Lisäksi lievissäkin oireissa on syytä hakeutua koronatestiin, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

