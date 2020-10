Elokuvapäivä elävöittää kulttuurikaupunkia

Elokuvapäivänä elokuvan ystävät voivat jälleen nauttia katsojille maksuttomista näytöksistä eri puolilla Turkua. Näytöksen voi järjestää kuka vain Turun seudulla, niin yritykset, yhdistykset, seurat ja kaveriporukat.

Elokuvapäivän pääjärjestäjä Scene (virallisesti Elokuvakaupunki Turku ry) on Turun kaupungin, Turun ammattikorkeakoulun ja Linnateatteriyhdistyksen perustama yhdistys, joka on järjestänyt Elokuvapäivää vuodesta 2015 alkaen kahdesti vuodessa.

Scenen hallituksessa toimiva Turun AMK:n Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen pitää Elokuvapäivää tärkeänä asiana Turulle.

– Turku on profiloitunut vahvasti elokuvakaupunkina. Paitsi että elokuvaopetus alkoi täällä 1990-luvulla, elokuvakomissiotoiminta ja elokuvatuotantojen saaminen Turun seudulle on merkittävää alueen taloudelle.

– Elokuvapäivä on yksi hieno ilmentymä siitä elävästä kulttuurielämästä, mitä meillä on. Tärkeää on myös se osallisuus mitä elokuva tuo. Kun myös yksityiset ystäväporukat ja yritykset lähtevät mukaan, se tuo elävyyttä kaupunkiin.

Julkisia näytöksiä järjestetään tällä kertaa yhteensä toistakymmentä. Valkokankaita on muun muassa Skanssissa, Logomossa, Turun Konserttitalolla ja Hotel Kakolassa. Mukana on myös ulkoilmanäytös Paavo Nurmen stadionilla. Jo päivää ennen Metsämäen raviradalla on tapahtuman etkot, jossa elokuvaa voi katsella drive in -tyyliin omasta autosta.

Elokuvapäivään voi osallistua myös järjestämällä oman kotinäytöksen vaikkapa kaveriporukalle. Elisa Viihde tarjoaa yksityisnäytösten järjestäjille rajoitetun määrän ilmaiskoodeja leffavuokraamoon. Niitä voi tilata Elokuvapäivän verkkosivuilta vielä 8.lokakuuta.

Moneen julkiseen näytökseen on syytä varata paikka etukäteen, sillä koronan vuoksi katsojamääriä on rajoitettu. Näytöksenjärjestäjiä on ohjeistettu huolehtimaan riittävistä turvaetäisyyksistä ja tarjoamaan mahdollisuuden käsien pesuun ja desinfiointiin.

Riitta Salmi

Tanskanen myöntää, että tämän vuoden näytöksen järjestäminen mietitytti Taideakatemiassa koronaturvallisuussyistä. Taideakatemia esittää Elokuvapäivänä opiskelijoiden lyhytelokuvia Logomossa.

– Lähdimme kuitenkin siitä, että haluamme osoittaa että tapahtumien järjestäminen on mahdollista poikkeusoloissakin. Se vaatii järjestäjältä satsauksia. Meillä on lippuihin ennakkovaraus jotta väkimäärää pystyy säännöstelemään, ja jaossa on kasvomaskeja.

– Tapahtumat ja yhdessäolo ovat tärkeää tänä poikkeusaikana, joka on kurittanut tapahtuma-alaa paljon. On tärkeää saada yhteiskunta pyörimään näillä reunaehdoilla. Ei voida jäädä odottelemaan, että parin vuoden päästä taide ja kulttuuri palaavat ympärille, sillä niitä tekijöitä ei välttämättä enää ole, Tanskanen toteaa.

Elokuvat ovat olleet osa Tanskasen elämää jo pitkään niin työssä kuin vapaa-ajalla. Hän tuli alkujaan Taideakatemiaan vuonna 2000 äänityksen opettajaksi elokuvakoulutukseen, ja aiempi tausta oli televisiopuolella.

– Harrastan ja katson elokuvia. Etenkin kun nyt tapahtumia on vähemmän, on hyvä että pystyy katsomaan elokuvia kotona. Se että pystyy sitä kautta siirtymään toiseen todellisuuteen, on merkityksellistä.

Kun Tanskaselta kysyy Turun taide- ja kulttuurikentän kiinnostavimmista asioista tällä hetkellä, hän nostaa esiin kaksi teemaa, joissa Taideakatemia on vahvasti mukana. Ensimmäinen liittyy kulttuurihyvinvointiin, eli siihen, miten yhteiskunta pystyy tukemaan hyvinvointia taiteen kautta.

Toinen on julkinen taide asuin- ja toimintaympäristön laadun parantajana. Taideakatemia on mukana Kampus Art -hankkeessa, jonka puitteissa Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampukselle asennetaan tällä hetkellä useita taideteoksia.

– Kyse on siitä, miten luodaan esteettisyyttä ympäristöön käyttäjälähtöisyys huomioiden. Tutkimustulosten mukaan kaunis ja toimiva ympäristö myös kestää paremmin, esimerkiksi ilkivaltaa ei ole niin paljon kuin vähemmän puoleensavetävissä ympäristöissä.

Tanskasen mukaan suunnittelutyötä tehdään Suomessa yhä paljon insinöörivetoisesti, eikä arkkitehteja ole mukana kaikissa rakennusprojekteissa.

– Prosenttitaide ei ole kokonaisprojektissa niin merkittävä lisäkulu, vaikka se rakennusvaiheessa voi tuntua summalta, joka on helppo karsia. Mutta jos taide suunnitellaan arkkitehtonisesti hyvin osaksi ympäristöä, sillä on pitkäaikainen merkitys viihtyvyydelle ja jopa ympäristöarvolle, Tanskanen sanoo.

Elokuvapäivää vietetään Turun seudulla 10.10. Ohjelma ja lisätiedot osoitteessa elokuvapaiva.fi. Tunnelmia omista yksityisnäytöksistä voi jakaa somessa tunnisteella #elokuvapäiväkotona.